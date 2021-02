Carlos Herrera: «Hay taradas que defienden celebrar el 8-M»

Más de un español, por no decir millones de ellos, tienen que estar que echan las muelas con el bombo y platillo que se le está dando al 8-M.

Cuando ha quedado más que probado, más que certificado y demostrado que las marchas feministas provocaron un auténtico desbocamiento de los casos de contagio y fallecimiento por coronavirus, al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, no ha tenido mejor ocurrencia que permitir manifestaciones de hasta 500 personas por concentración.

Y, claro está, las feministas de la parte de Unidas Podemos, esencialmente, han visto una ventana de oportunidad para volver a dar rienda suelta a su «sola y borracha quiero llegar a casa».

El problema es que parece que estas activistas moradas, con Irene Montero a la cabeza, no parecen recordar que si el 8 de marzo de 2020 se hubiese procedido a la suspensión de esas marchas feministas, seguramente unas 23.000 personas no habrían fallecido producto del contagio masivo por el Covid-19.

Este 26 de febrero de 2021, el periodista Carlos Herrera sacudía con dureza a quienes alientan y dan todo el carrete del mundo al 8-M.

El director de ‘Herrera en COPE‘ dejaba bien a las claras que, a día de hoy, a cualquier ciudadano que se le cuestione por lo que más echa en falta en este año de pandemia respondería cualquier cosa menos lo de acudir al 8-M. Para cualquier persona con dos dedos de frente no es prioridad ahora mismo salir a la calle a reivindicar la igualdad para las mujeres.

De hecho, Carlos Herrera ponía un ejemplo muy claro de como no se ha podido en algún caso despedir a un familiar fallecido por los protocolos para prevenir el Covid-19, pero en cambio sí que ahora se da manga ancha a concentraciones de medio millar de asistentes:

Algunos han podido ni despedir en paz alguno de sus seres queridos, muertos en soledad, bueno, pues pese a eso todavía hay taradas y tarados que defienden celebrar manifestaciones el 8-M. Si dijera, vamos en coche todos juntos y, bueno, ahí.. Otras se han hecho y se han podido hacer. No, no, manifestación con el argumento estúpido de que como solo serían 500 personas no se contagian, cuando es 501 sí se contagia el uno.

Y tampoco libró de las críticas a un Fernando Simón que sigue empeñado en satanizar cualquier evento o la apertura de cines, teatros, bares y restaurantes, pero que ahueca el ala cuando tiene que hablar del 8-M.

El director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias puso todo tipo de reparos cuando le preguntaron si se podían aplicar los mismos parámetros a la Semana Santa que a las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2021, es decir que pudiera haber procesiones de hasta 500 personas.

Su ‘lógica aplastante’ era que no había espacio suficiente entre los cofrades que tuvieran que levantar pasos de 2.000 kilos y en cambio, en las concentraciones del 8-M, sí que había lugar para esparcirse y separarse.

Herrera era bien claro a la hora de definir la gansada de Fernando Simón:

Dice este experto que es más peligrosa la Semana Santa que el 8-M. Las estupideces que dice un individuo como este, que no entiendo cómo todavía no ha sido cesado de su cargo, son cósmicas. Mira, vamos a ver, debajo de un paso de Semana Santa tú puedes saber a quién metes, haces un PCR y si ahí hay 45 tíos sabes que no están contagiados. En una manifestación de 500, 1.000 o 2.500 no sabes quién hay. Y que continúes diciendo que es peor estar debajo de un paso de Semana Santa… De verdad, ¿quién le escribe las tonterías o son solo su legendaria capacidad?