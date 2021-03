El vídeo viral de Tatiana Ballesteros crispa a los progres que cargan contra Risto Mejide y Radio YA

El vídeo viral de Tatiana Ballesteros encendió las alarmas de la izquierda y de la extrema izquierda.

A los sectores más próximos al Gobierno PSOE-Podemos les inquietó la advertencia de la escritora de 28 años: “Somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos», por lo que comenzaron a buscar cómo desprestigiarla.

A través de los ‘trolls’ de la extrema izquierda, se comenzó una campaña contra la joven graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca, por lo que se aferraron a que participó en un programa de Radio YA, motivo que consideran suficiente para acusarla de “fascista” o “nazi”.

A pesar de que cuenta con varios títulos adicionales como experta en intervención con mujeres víctimas de violencia de género o colabora con Cruz Roja, a la izquierda radical se centró en atacarla por su participación en el programa radiofónico ‘La noche de autos’.

Se trataba de un programa donde participa junto con abogados, guardias civiles y expertos en anatomía patológica, de donde acaba escribiendo su primer libro: ‘La noche de autos’. Un paso de su trayectoria profesional del que se está sujetando los ‘trolls’ de la izquierda para intentar desprestigiar un mensaje que golpea con fuerza al PSOE-Podemos.

«Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere», afirma Tatiana en su vídeo que, a pesar de publicarse el 25 de febrero, se volvió viral en las últimas horas.