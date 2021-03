Losantos pasa factura a Aznar y Casado por su acto de autobombo: «¿Se habló del desastre en Cataluña? ¡Nooo!»

Un acto de autobombo, autocomplacencia, un foro para no reconocer en definitiva errores que están lastrando al Partido Popular.

Pablo Casado, actual presidente del partido de Génova 13 y José María Aznar, quien fuera presidente del Gobierno de España con las siglas del PP (1996-2004) coincidieron en el acto del Instituto Atlántico en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) el 2 de marzo de 2021 donde la autocrítica prácticamente brilló por su ausencia.

Precisamente el hecho de que no se pusieran encima de la mesa de debate asuntos como el caos electoral en Cataluña, la caída en las encuestas electorales o el amordazamiento de voces críticas dentro del partido como la de Cayetana Álvarez de Toledo provocó un enfado sensacional en Federico Jiménez Losantos.

De hecho, estas palabras del que fuera jefe del Ejecutivo español después de casi tres lustros de Felipe González en La Moncloa provocaron la indignación en el de Orihuela del Tremedal (Teruel):

Si no se da la batalla de las ideas, no habrá recetas buenas. En la indefinición nunca se encontrarán las recetas adecuadas. Ser el polo de atracción es profundamente fundamental para poder liderar las grandes transformaciones y para evitar que los extremos crezcan. Los tiempos cambian, pero las reglas políticas de la disciplina fiscal, las rebajas fiscales, mantener la casa en orden, tener ambición internacional son aspectos que siguen vigentes. Varía la forma de hacer, pero no varía el fondo político.