Losantos, a Irene Montero: «¿Cómo sigues en un Gobierno que criminaliza el feminismo? ¡Dimite!»

Mazazo de la Delegación del Gobierno en Madrid a las pretensiones feministas de volver a convertir a la capital en un foco de contagios a cuenta del 8-M.

El delegado, José Manuel Franco, hacía público el 4 de marzo de 2021 que se prohibía toda marcha o concentración para el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, por razones que se basaban estrictamente en el número de incidencia que aún sigue teniendo en Madrid el coronavirus.

Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de tener que aceptar la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, no digirió la noticia y salió a los medios de comunicación a acusar al Ejecutivo de criminalizar el movimiento feminista:

La titular de Igualdad del Ejecutivo socialcomunista aseguraba que su condición de integrante del Consejo de Ministros le obligaba a cumplir con las recomendaciones sanitarias:

Sin embargo, no podía dejar de criticar a sus propios compañeros de Gobierno, entiéndase la parte socialista, por la cancelación de los diversos actos de cara al 8-M:

Pero ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. A mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista. En el Ministerio de Igualdad van a encontrar una oposición firme a esa España gris, machista, que nos quiere de vuelta a nuestras casa por parte de la extrema derecha.