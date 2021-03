Carlos Herrera detalla qué tendría que pasar para que entrevistara en COPE a Sánchez o Iglesias

Revisamos algunos de los últimos titulares sobre Carlos Herrera en sus editoriales de la Cadena COPE, y son varios los que tienen como protagonistas (no muy bien parados), a Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, e incluso a Irene Montero… Vean:

Herrera ‘coge de la pechera’ a Sánchez: «El coautor intelectual, Pedrito, eres tú»

Herrera recuerda lo que decía Iglesias sobre los policías: «El cantamañanas presumía de ponerse cachondo cuando pegaban a alguno»

Herrera se encara con el matón Iglesias: «Aquí te espero; estoy deseando que un estalinista quiera censurarme»

Herrera saca todas las facturas de Iglesias: «Un bocachanclas que ni ha salvado a un anciano ni ha quitado una palada de nieve»

Herrera, a Montero: «El discurrir de un niño de 6 años está por encima de mamarrachas que insisten en el 8-M»

Parece que ni el propio Herrera se puede sorprender de que le esté costando lo indecible que alguno de estos miembros del Gobierno pasen por su programa… Pero es que aún así, «el Gobierno está obligado a la fiscalización de los medios de información. Y no es un capricho o un derecho que se pueda permitir ningún servidor público. Deben someterse a las preguntas con mayor o menos comodidad y los españoles tienen derecho a saber», explicaba Paco Rosell (director de El Mundo), a colación de este asunto en el propio programa de COPE.

En definitiva, Herrera, respondiendo a algunas preguntas de los oyentes, se explicaba al respecto:

No entrevisto a Irene Montero porque no se pone. Al que tengo que entrevistar es a Pedro Sánchez. Le he llamado bastantes veces y todas las veces, con mucha educación, me han dicho que me vaya de paseo. Y exactamente lo mismo con el vicepresidente del Gobierno. No están por la labor y he decidido no llamarles más.