Évole se mofa de Felipe VI: «Qué alegría se habrá llevado con la final de Copa sin público, ¡la pitada que se va ahorrar!»

A Jordi Évole le divierten los problemas de Felipe VI. Y en el programa de Javier del Pino de los fines de semana de la SER se lo pasan en grande cuando al rey le crecen los enanos, como quedó demostrado este 7 de marzo de 2021.

El reportero de ‘Salvados’, habitual del programa ‘A vivir que son dos días’, se tomó con mucha guasa la situación del actual jefe del Estado, al que le crean desvelos los propios miembros de su familia, como la reciente noticia de la vacunación de sus hermanas Elena y Cristina en Abu Dhabi.

Los sorprendente no fueron las mofas en el programa de la SER al rey, sino que encima el de laSexta dijese que «silbar a una autoridad», en referencia a las intolerables pitadas que recibía otros años en las finales de Copa cuando a la última ronda llegaban equipos como el Barça o el Athletic de Bilbao, le parecía «una buena forma de mostrar el desacuerdo con el comportamiento público de sus allegados».

En todo caso, Évole recordó que este año esa pitada se la podrá ahorrar ya que la final de la competición copera, a la que han vuelto a llegar azulgranas y bilbaínos, deberá jugarse sin público por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid.

Otros años, las aficiones catalanas y vascas ‘obsequiaron’ con una monumental pitada al jefe del Estado y al himno español en los prolegómenos del encuentro sin que ello afectase al discurrir habitual de la final de Copa.

Évole: «Con lo del padre, regularizando el pago de los impuestos que no pagó en su momento, ahora lo de las hermanas que se van a vacunar allí..pero creo que esta semana ha habido una buena noticia para él. Una de las pocas. Y es que hemos conocido cual va a ser la final de Copa de este año. De su Copa. Entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao. Debe tener una alegría con eso de que ahora no pueda ir público a los estadios…¡tú sabes la pitada que se va a ahorrar!»

Javier del Pino: «Sí sí lo va a disfrutar él, porque a la tribuna irá él pero el resto…silencio. Con estas pantallas de plasma que recrean público virtual, él dirá que con el volumen apagado»

Évole: «Yo no soy muy partidario cuando silban himnos y estas cosas. No me siento representado. En cambio silbar a una autoridad porque estás en desacuerdo con su comportamiento público, no de él pero sí de sus allegados me parece una buena forma de mostrar el desacuerdo pero se lo va a ahorrar

Javier del Pino: «Una buena noticia por fin»

Enric González: «El guionista que escribe todo esto es un genio. Cuando pensábamos que no podía pasar nada más, van las hermanas y se vacunan».

Javier del Pino: «Froilán tiene mucha iniciativa, dale tiempo. Tú Enric dices que por tu tendencia a asociarte con perdedores, te empieza a aflorar el gen monárquico»

Enric González: «Sí, hay una especie de simpatía por alguien que sufre lo que parece una conspiración. Ahora va a Cataluña y le recibe el jefe de los Mossos, el mayor Trapero. ¿Qué será lo próximo, el jefe de la Guardia Urbana de Martorell? (risas)»