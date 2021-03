Herrera 'arroja' a Arrimadas su hemeroteca: "Quien presenta una moción de censura en pandemia, tiene un problema moral..."

A Inés Arrimadas le persigue la hemeroteca. Fue la propia líder de Ciudadanos la que afirmó, en una entrevista en ‘El Objetivo’ de laSexta el pasado mes de octubre de 2020, «que quien presentara una moción de censura» en plena pandemia del coronavirus, era un «irresponsable y tenía un problema moral».

Ahora, tras conocerse el pacto al que su partido llegó en Murcia con el PSOE para descabalgar al PP del Gobierno regional y de la alcaldía murciana, a Arrimadas le ha tocado dar explicaciones sobre esas declaraciones, ya que este acuerdo llega en plena pandemia.

En su entrevista con Carlos Herrera este 11 de marzo de 2021, era el locutor de COPE quien le recordaba precisamente estas palabras. «A nadie se nos escapa que una decisión de esta envergadura, que sabemos que tiene repercusiones políticas, en un momento delicado, cuando usted decía que quien presente una moción en plena pandemia o es un irresponsable o tiene un problema moral, la han presentado…», deslizaba el presentador de ‘Herrera en COPE’.

La jefa del partido naranja intentaba escabullirse: «Desde luego, si no hubiera habido motivo. Es como presentar un adelanto electoral sin motivo, es un problema moral. Ahora, si es por incumplimiento reiterado en temas de vacunación o de corrupción, lo que es un problema moral es mirar para otro lado. La gente que vota a Ciudadanos no quiere que miremos a otro lado.»

Pero Arrimadas es la misma que esta mañana presentaba una moción de censura al gobierno de Murcia?? Orgullosa de pertenecer a ⁦@populares⁩ porque somos firmes en nuestros principios y convicciones pic.twitter.com/j8Z4Tfit2F — Astrid Perez (@AstridPerezBat) March 10, 2021

Arrimadas cede la responsabilidad de la moción de censura al equipo de Cs en Murcia: «Yo no hablé con Sánchez»

La presidenta de Ciudadanos defendía este jueves 11 de marzo de 2021 la decisión de su partido de desbancar al PP del Gobierno de Murcia con una moción de censura pactada con el PSOE. En una entrevista en «Herrera en COPE», la dirigente cree que en Murcia se vivía «una situación insostenible».

«Hay muchos casos de corrupción del PP, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad. Nuestros compañeros llevan mucho tiempo diciendo que la situación era muy complicada. Nosotros desde Madrid hemos intentado arreglarlo, pero no ha sido posible», ha manifestado Arrimadas.

En este sentido, la líder de Ciudadanos se desvincula de cualquier decisión sobre esta moción de censura, cuya responsabilidad recaería en su formación en Murcia. «Yo no he hablado sobre nada con Pedro Sánchez. La moción parte de nuestro equipo de Murcia, que no podía más. Por responsabilidad y por sentido de Estado, los compañeros han tomado esta decisión», ha dicho.