Herrera fulmina a Sánchez: 700.000 euros para la vacuna española y 53 millones a la aerolínea chavista

Se lo venimos contando en Periodista Digital estos días el turbio rescate a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en el disparadero a un Ejecutivo que debería estar contra las cuerdas.

Moncloa ha decidido ponerse en su contra a una buena parte de empresas españolas con su decisión de conceder 53 millones de euros a una aerolínea venezolana cuya cuota en el sector es irrelevante -en 2019 operó un total de 823 vuelos, lo que significa un 0,1%– y una potente sospecha de conexión con el régimen venezolano, lo que ha llevado al PP y a VOX a presentar iniciativas en el Congreso para que Sánchez se explique.

El digital ‘Vozpopuli’ entiende que hay al menos diez evidencias sobre un posible delito de prevaricación en torno a este rescate.

Como decíamos, Plus Ultra no es una empresa estratégica. La aerolínea transportó en ese año 2019 un total de 156.139 pasajeros, lo que le sitúa en el puesto 166 de las que operan en España.

Por si fuera poco, la citada aerolínea no es ni solvente, ni sus problemas económicos tienen que ver con la pandemia del coronavirus, la ayuda que recibirá no es proporcional y el cese de sus actividades apenas tendrían impacto, aunque el Ejecutivo ‘sanchista’ se emperra en afirmar que es una “línea estratégica” para asegurar los vuelos de los migrantes latinoamericanos.

Y en este contexto, Carlos Herrera ha dado un ‘golpe maestro’ al Gobierno de Pedro Sánchez con una comparación que ha dejado noqueado sobre todo al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

En el tramo de las 6 y media de la mañana, el director de Herrera en COPE no ha tenido piedad, tal y como ha comprobado Periodista Digital, con el ministro astronauta en relación a la vacunación, competencia que directamente no depende de su ministerio pero sí muy importante de forma indirecta…

Herrera hablaba de la llegada de nuevas vacunas y hacía alusión a otras vacunas que podrían comercializarse pronto (además de Moderna, Pfizer o AstraZeneca) y a la que se está desarrollando en España:

“La pregunta es ¿cuándo llegan las demás?. Bueno, las demás llegarán cuando se vayan fabricando, incluída la vacuna española. La vacuna española que para mayor vergüenza del ministerio de Ciencia que dirige este señor que ha subido a las estrellas, el señor Duque, es una vacuna a la que se le ha otorgado la onerosa cantidad de 700.000 euros para su investigación”.

Y llegaba la puntilla de Carlos Herrera al Gobierno de Sánchez: “¡no hace falta que contrastemos esa cifra con cualquiera de las otras cifras, incluido el rescate de Plus Ultra, que el Gobierno pone y dispone a su caprichoso criterio. No hace falta!”.