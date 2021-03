José Ramón de la Morena (Onda Cero) anuncia que se jubila al final de la temporada

Fin a más de cuatro décadas al frente de los micrófonos.

José Ramón de la Morena anunció en su programa del 25 de marzo de 2021, ‘El Transistor’ (Onda Cero) que al término de esta temporada dejaba la radio.

El periodista nacido en 1956 en la localidad de Brunete (Madrid) aseguró a la audiencia que se jubilaba en cuanto acabe el curso radiofónico 2020-2021 porque ahora prefiere disfrutar más de su vida privada, de cuestiones que no había podido vivir cuando a diario llegaba a su domicilio a altas horas de la madrugada:

Yo hoy tenía que dar una respuesta a Onda Cero, que me había ofrecido en diciembre renovar dos años. En aquellos momentos mis preocupaciones personales eran más elevadas que este trabajo. Aquellos problemas de entonces se han resuelto. He tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados. La élite cuesta más de lo que vale.

Resalta De la Morena que ahora lo que más le motiva es poder ser él el dueño de su tiempo:

La vida me ha dado la oportunidad de recuperar esas cosas que he dejado escapar. Esta tarde le he comunicado a Onda Cero que no voy a seguir haciendo esta función de radio. La radio te quita cosas que no se pueden recuperar y en que no puede llegar a su casa todos los días a las tres de la mañana. Yo ahora quiero cumplir otros sueños, que es recuperar los momentos perdidos y recuperar y ser dueño de mi tiempo, del tiempo que me quede.

Asegura el director de ‘El Transistor’ que para él la radio es mucho más que una profesión y resalta que ha preferido ser él mismo quien comunique a la audiencia la decisión adoptada antes de que se la contasen por otro lado:

La radio es una pasión que se lleva muy dentro y nunca te la logras quitar, te mueres con ella. No me despido de mis compañeros porque son mis amigos, les debo todo y vamos a seguir juntos por lo menos hasta final de temporada. Me despido de ti, oyente, quería decírtelo yo, no que te enteres mañana. Sería traicionar tu confianza.

Las reacciones al anuncio del veterano periodista no se han hecho esperar:

📻 José Ramón de la Morena (@jrdelamorena) anuncia que deja la radio al final de la temporada. Desde @ellarguero le damos las gracias por todo lo que le ha dado a la radio. Y por el poder que tuvo para atraer a nuevas generaciones de oyentes. #GraciasJoserra — El Larguero (@ellarguero) March 25, 2021

🎙️@jrdelamorena «Cuando finalice la temporada, dejaré de hacer esta función de radio» Gracias por todo, Gracias por tanto#GraciasJoserra pic.twitter.com/KYCvTxJ5aN — El Transistor (@ElTransistorOC) March 25, 2021

José Ramón de La Morena @jrdelamorena anuncia que a final de temporada dejará la Radio. No presentará más @ElTransistorOC . Más de 32 años haciendo radio. Historia de la Radiodifusión española . Uno de los grandes comunicadores del deporte español — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) March 25, 2021

He tenido la suerte de ser entrevistado por ti y de conocerte personalmente (de 10) Tú manera de comunicar es y será irrepetible. Un abrazo HIPER CRACK. Tú discurso de ayer, a la altura de lo que eres, un GIGANTE . 🎧👇https://t.co/4U8CNMEvBA @jrdelamorena

vía @OndaCero_es — Juan Carlos Higuero (@Higuero_JC) March 26, 2021

🚨🚨🚨 José Ramón de la Morena anuncia que deja la radio tras 40 años sin descanso. ¡Suerte en todo lo que venga @jrdelamorena! https://t.co/YduAL6ZrjH — MARCA (@marca) March 25, 2021

José Ramón De la Morena consiguió desdramatizar la información deportiva. ¡Mucha suerte! https://t.co/ex2oXuOE0d — Josep Pedrerol (@jpedrerol) March 25, 2021

José Ramón de la Morena se retira. Aproveché el viaje de fin de curso de 3o de BUP a Madrid para asistir de público al Larguero y me hice esta foto. Innovó con un estilo nuevo pero cuando llegó a la cima cayó en los mismos vicios que él criticaba. Pero es historia de la radio. pic.twitter.com/DRsIsPLsCG — Carles Fité 👨🏻‍💻 (@CarlesFite) March 25, 2021