Juanma Castaño (COPE) mete un repaso sideral a Joan Ribó por sus miserables ataques a Díaz Ayuso

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se convirtió en un inesperado protagonista de este 29 de marzo de 2021 por su ataque miserable a Isabel Díaz Ayuso: la culpa de que Marcelo, el jugador brasileño del Real Madrid, suba una foto en la playa de Valencia con su familia -saltándose el confinamiento perimetral- la tiene la presidenta de Madrid, según el de Compromís.

Hay que ser miserable hasta decir basta, pero todo esto parece orquestado por una campaña común de la izquierda del país, muy reventada con las opciones de la del Partido Popular, que no hace más que acrecentar su prestigio hasta la victoria final que se atisba en el 4-M.

Pero no fue la propia presidenta quien salió a responder a Ribó, sino que el alcalde de Valencia compareció en la Cadena COPE por la noche, en el programa deportivo de Juanma Castaño, El Partidazo. Y fue ahí donde el periodista apretó a basa de bien al de Compromís, que al final terminó incurriendo en todo tipo de incoherencias:

Ribó: Vamos a ver, yo no he culpado directamente. Yo he dicho que entendía que este futbolista cometiera la irregularidad de venirse a Valencia -yo no sé si tiene alguna justificación-, por lo que dice constantemente la señora Ayuso, respecto a la libertad y lo que sucede en Madrid. Yo creo que esto es bastante claro y esto no es positivo porque lanza unos mensajes porque luego se traducen en números, como el índice de incidencia del coronavirus que tienen en Madrid.

Castaño: Pero es un poco peligroso culpar a políticos de lo que hacen terceras personas.