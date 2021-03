Iglesias confirma en la SER que su matonismo en campaña ha venido para quedarse: "Si VOX o Ayuso nos mandan a sus cachorros..."

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, participó en Hoy por hoy de la Cadena SER este 31 de marzo de 2021, donde comentó la jugada de apenas unas horas antes por lo sucedido en el madrileño pueblo de Coslada.

El podemita macho alfa fue increpado y abucheado por varios jóvenes neonazis -no se tapaban su indumentaria ni gestualización- durante su visita a la asociación de vecinos Flemming, y ni corto ni perezoso, allá fue Iglesias a encararse con ellos. Si la cosa no pasó a mayores fue gracias a la intervención de la Policía.

De modo que Pedro Blanco le preguntaba esta mañana al candidato a Madrid por lo sucedido, en una clave muy perspicaz: «¿Usted no va a rehuir el cuerpo a cuerpo si vuelve a producir una situación así?» Y el podemita respondía, ya saben, tan chulo como es:

A nadie le puede pillar desprevenido esta situación: Pablo Iglesias (¡y más en campaña!) comportándose como una auténtico matón si la cosa se tercia. Recordamos algunos de los momentos de mayor chulería vomitiva del podemita:

Cómo de grave será la cosa para que hasta un personaje como Kiko Matamoros, chulo chuleta, diga que «Iglesias es un chulo de bolera». Se refería el de Sálvame a un pasaje en el que el podemita chocó directamente con el diputado de VOX, Espinosa de los Monteros:

Ya saben que él, Pablo, tiene que ser el más chulo del barrio. Bueno, ahora como mucho el más chulo de Galapagar. Recordamos cómo allá por 2016 decía lindezas en un grupo de Telegram:

A nadie le pilla desprevenido. Recordemos ahora aquella célebre conferencia, antes de meterse en política, en la que hablaba de cómo se peleó con un «grupo de lúmpenes»:

Yo, sólo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos.

Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, ‘me robas la mesa de mezclas, te rompo la boca’, y nos llamaron a los políticos universitarios como que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con un desastroso resultado. Ganamos, pero éramos tres contra uno, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas.