Carlos Herrera: «Si tienes lo que hay que tener, Pablo Iglesias, vienes y me lo dices aquí»

No cabe ninguna duda de que la precampaña en Madrid ha terminado por soliviantar unos ánimos ya de por sí caldeadísimos.

En la calle, por supuesto, como la batalla campal que se pudo ver ayer 7 de abril de 2021 en Vallecas con la protesta de decenas de ultras ante el mitin de VOX. Pero también en las instancias más altas, empezando por los políticos y siguiendo por los medios de comunicación.

Y si no fíjense en esta extraña relación entre el líder de opinión de la radio matutina, Carlos Herrera, y el podemita macho alfa, Pablo Iglesias. Desde lejos viene una fórmula de dimes y diretes entre ambos, de editoriales radiofónicos del primero contra el segundo y de respuestas cargadas de rabia y ansias de censura del podemita contra el periodista.

Pero lo de estos últimos días alcanza un nuevo nivel. Herrera llamó «escoria» al líder de la formación morada y los suyos, e Iglesias respondió con un vídeo cargado de ira en Twitter, acusando al periodista de todos los males de su partido incluyendo los ataques violentos a la sede de Podemos en Cartagena:

La última respuesta, en el editorial de las seis de la mañana en COPE ya este 8 de abril de 2021, soberbio:

A mí esto me ha conmovido porque demuestra que sois humanos… No solo defendéis apedrear a antagonistas políticos o acosar a mujeres embarazadas, o apoyar a militantes de ETA, o a querer guillotinar a la Familia Real o estar de acuerdo con golpistas, ¡tenéis sentimientos y mostráis dolor porque se os ha llamado escoria! ¡Eres humano, Pablo! ¡Eres humano!

Ayer subía Pablo Iglesias un vídeo diciendo que nosotros le habíamos llamado escoria y mostraba una rabia… Vamos a ver, déjate de vídeos, de tuiters y de otras cosas. Entre ayer y antes de ayer te llamamos dos veces para que vengas y concedas una entrevista como candidato, a este programa. Lo que quieras decirme, si tienes lo que hay que tener, vienes y me lo dices aquí. Si no quieres venir aquí, por teléfono y que todos nos oigan. Déjate de mensajitos.

Ni mucho menos es la primera vez que se da un encontronazo de este tipo entre sendos protagonistas, y no será la última.

Hace algunos meses, en febrero de 2021, al podemita se le volvió a escapar -y en el Congreso- su deseo húmedo de controlar los medios de comunicación privados. Y Herrera, con toda la razón, montó en cólera:

Tú lo que quieres es controlar aquellos medios donde no has podido copar las redacciones, como tienes tantas redacciones con tus redactores allí puestecitos para lo que tú digas. A por ellos, mediante la censura. Oye, ningún problema, aquí te espero. Yo estoy deseando que un estalinista quiera censurarme.

Y es que si alguna cuenta le tiene pasada Herrera al podemita es la de la pandemia del coronavirus que azota España y en la que el político ‘actuaba’ como vicepresidente de Asuntos Sociales. Este mes de enero no soportó más la situación el locutor y montó una buena por la radio:

Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias a laSexta son particularmente infames. Este bocachanclas ayer se quejaba de que los poderosos no son ellos, los ricos, ya se sabe… Un tipo que no ha hecho nada de provecho ni con las residencias ni con la nevada ni con un asunto de importancia, ahora ha dicho que él está a favor del indulto a los golpistas por razones de Estado y ha comparado a Puigdemont con los exiliados del Franquismo.

Este tío no ha salvado la vida a un solo anciano, no ha doblado el lomo para quitar siquiera una sola palada de nieve, sigue siendo un estupendo mentiroso patológico. Dice que Puigdemont no ha robado dinero… Vamos a ver, Puigdemont no ha sido condenado por malversar dinero público, por robar dinero del contribuyente porque se fugó. Si hubiera sido juzgado con el resto de la cuadrilla, habría sido condenado como lo fueron los demás. Hombre, ahora va a ser un Robin Hood.