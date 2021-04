El locutor de RAC 1, como un hincha desaforado del Barcelona contra Gil Manzano: «¡Qué sinvergüenza!»

«¡Qué sinvergüenza, no pita penalti. Ha pitado córner!»

Este es el lenguaje chocarrero que los oyentes de la RAC 1, la emisora separatista catalana, pudieron escuchar en un momento del clásico jugado el 10 de abril de 2021 en el estadio Alfredo di Stefano, en el barrio de Valdebas (Madrid).

Corría el minuto 84 del partido entre el Real Madrid y el Barcelona (2-1) cuando una acción de peligro en el área merengue acababa con una caída del jugador danés del cuadro blaugrana Martin Braithwaite.

La jugada se origina en una pérdida incomprensible de Odriozola que deja a Jordi Alba delante de Courtois. El lateral remata en semifallo y desviado, por lo que el disparo no sale por línea de fondo y Ferland Mendy, tras errar inicialmente, corrige su posición hasta colocarse detrás de Braithwaite, con el esférico paseándose sin opción alguna de remate para el artillero escandinavo.

El danés, no corto ni perezoso, opta por esperar un acercamiento del defensa blanco para tirarse al suelo y que Gil Manzano, el árbitro de la contienda, pitara pena máxima.

Pero el colegiado no cayó en la trampa, lo que provocó, inicialmente, el gran enfado y las palabras subidas de tono de los encargados de retransmitir el partido en RAC 1:

Sin embargo, a los dos segundos a los locutores se les van los ojos a un Braithwaite en el suelo y empiezan a gritar como locos:

¿Qué? ¿Qué? ¿No pita penalti? ¿Cómo? ¿No pita penalti? Yo creo que Braithwaite toca…Los jugadores del Barcelona se comen a Gil Manzano. ¡Es penalti! Yo creo que debe pitar penalti. Es que no sé, es que ninguno sabe qué ha pitado. No digo nada, no digo nada. ¡Qué sinvergüenza! Yo creo que es penalti y ¡pita córner! Hombre, debe entrar el VAR. Si no entra el VAR aquí es una vergüenza.