Herrera sentencia a la izquierda para el 4-M: «No he visto una cosa de más carajote en mi vida»

Este lunes 19 de abril se dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral en Madrid de cara a las elecciones del 4-M, algo que tampoco va a cambiar mucho el ambiente en el que vivíamos ya del periodo de precampaña.

En cualquier caso sí ha sido un día más en el que líderes de opinión, como es el caso de Carlos Herrera desde COPE, han explicado ante sus millones de oyentes lo que opinan al respecto de lo que significan y van a determinar los inminentes comicios madrileños:

Bajo ese enunciado inicial, Herrera se adentra en la necesidad de votar en una dirección el próximo cuarto de mayo:

Y una de las atracciones de esta campaña es el increíble caso de Ángel Gabilondo, el candidato socialista que crítica todo lo que hace Ayuso, pero que a la hora de la verdad promete hacer todo lo que hace Ayuso, es decir, no subir impuestos, mantener la hostelería abierta, no cerrar el Zendal, etc. ¿Pero qué le pasa a Gabilondo? Pues que tiene un peso muerto. Y ese peso muerto es llevar colgado del cuello a Pedro Sánchez. Sánchez, que solo sabe repetir lo mismo de los niños chicos.

‘Su Sanchidad’ y el marqués de Galapagar tienen el único plan de hacer una caricatura patética de Madrid, subirle los impuestos a los madrileños porque lo piden los separatistas catalanes y para que sigan financiando su proyecto de destruir al resto de España.