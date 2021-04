Gabilondo y Mónica García reciben instrucciones y se van del debate de la SER tras la ‘espantada’ de Iglesias

Un rato después de que Pablo Iglesias haya abandonado el debate de la SER, los candidatos del PSOE Ángel Gabilondo y de Más Madrid, Mónica García, han decidido poner punto y final antes de tiempo a su participación en el espacio que había organizado la radio de PRISA.

A la vuelta de una pausa de la publicidad, la moderadora, Ángels Barceló, pretendía continuar con el bloque de «impuestos». Sin embargo, Gabilondo se negó a continuar con el debate: «Quería hacer una consideración previa. Yo me he quedado aquí por respeto a la democracia. Y porque el odio no puede silenciar el odio a la democracia. Yo pensaba que el señor Iglesias iba a volver. No podemos permitir que el odio se imponga sobre las personas. No puedo consentir que haya personas amenazadas, lo que voy a hacer, esto es un punto de inflexión, es abandonar este lugar.»

Barceló no se lo creía: «¿Abandona usted también el debate?«. Y añadió: «Lo sucedido en el inicio ha marcado el transcurso del debate, quiero hacer una reflexión, lo que ha pasado aquí refleja cual es el clima y dónde hemos llegado. Como periodista, que se haya ido un candidato porque una candidata no ha querido retractarse, y a mí me ha llamado activista, yo soy una activista de la democracia y aquí no se censura a nadie».

«Pues que sepa que la Cadena SER ha censurado nuestras cuñas de publicidad, porque ponía la palabra MENA», respondía la aludida, Rocío Monasterio. «Nos han censurado en la SER». La periodista decía que esas cuñas «constituían un delito»

Yo no voy a caer en su provocación. Tan democráta soy que usted ha podido expresar lo que usted ha querido

García: «Lo que ha pasado aquí es muy grave»

La de Mas Madrid se unió a Gabilondo:

Yo lo siento mucho. Lo siento por los madrileños pero lo que ha pasado aquí es muy grave. La actitud de llevar la política del odio de la señora Monasterio, yo no quiero pasar ni un minuto más con usted. Haré todo lo posible para que ustedes y su odio no lleguen a la Puerta del Sol. Efectivamente esto pudo haber sido un debate ilustrativo y los que vienen a la política a confrontar y a plasmar su odio

Edmundo Bal (Ciudadanos) fue el único que no estaba de acuerdo: «¡No os vayáis!»

Te pido Ángel que no te vayas, Mónica, no le hagáis el juego a la señora Monasterio. Os lo ruego, que haya paz y calma. Es que no bajo los brazos, ¿cómo hemos ganado la democracia en España? Consiguiendo acuerdos y rechazando el odio. Nosotros somos demócratas

Pero la izquierda ya tenía clara su postura y como tendrán que pactar con Iglesias, prefirieron seguir su estela.

Tremendo: Iglesias cumple su ‘amenaza’ y se pira del debate de la SER tras el órdago de Monasterio

Pablo Iglesias ha cumplido su ‘amenaza’ y ha abandonado el debate de la SER, que se celebraba este viernes 23 de abril de 2021.

El candidato de Unidas Podemos ha vuelto a montar el ‘espectáculo’ y ha decidido marcharse para no seguir confrontando con la de VOX. Previamente, en una entrevista en Televisión Española, ya había ‘amenazado’ con no volver a sentarse en el mismo sitio donde hubiera algún representante de la formación de Abascal.

«Me habría gustado que ellos condenaran la violencia que sufrimos nosotros en Vallecas. Yo lo que he dicho es que ya no nos creemos nada de este Gobierno», dijo Monasterio en relación a las amenazas con balas que han recibido él, el ministro de Interior Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil. «Si usted es tan valiente, lárguese de este plató», le retó. VOX ha denunciado que los de Unidas Podemos no solo no condenaron los actos violentos producidos en su mitin de Vallecas sino que Pablo Echenique se burló de la pedrada recibida por su diputada Rocío de Meer en un acto en Sestao.

El órdago de Monasterio tuvo efecto inmediato. El podemita, que venía ya predispuesto a hacerse la víctima, se levantó, no sin antes explicar que: «Esto no es aceptable. Efectivamente, si sigue poniendo en duda estas amenazas…». Monasterio no estaba por la labor de seguir dándole cancha: «Pues que coja y se marche, pero si es muy fácil».