Barceló invita a Iglesias a la SER y vuelve a cogerlo de la ‘manita’

Rocío Monasterio, en pleno fragor de la ‘batalla’ de la que huía Pablo Iglesias el pasado viernes 23 de abril de 2021 de la SER, se lo decía a Ángels Barceló, la supuesta moderadora: «¿Usted es moderadora o activista? Cogiéndole de la manita, ¡anda!»

De modo que este lunes 26 de abril a primera hora, no tardó mucho, la propia Barceló recibía en ‘Hoy por hoy’ al huido del debate, y lo hizo poniéndole una auténtica alfombra roja:

¿No cree que como país hemos reaccionado tarde ante VOX? Y hemos reaccionado tarde todos, ustedes, los políticos, nosotros los medios, los ciudadanos seguramente… Que no hemos sabido… VOX ya está en las instituciones…

El partido de Barceló, por si cabía alguna duda, ya estaba tomado de nuevo. Y esta vez sin tapujos. E insistía:

Pero no debatir con VOX no les hace desaparecer. No sé si lo que pasó el viernes es un balón de oxígeno para la ultraderecha.

[…]

Yo el otro día le decía que no se fuera para hablar de esto… Porque ha desaparecido del debate lo que le interesa a los madrileños.

Fíjese que a mí Abascal me llama Gabilonda Barceló, y yo no estoy en campaña…