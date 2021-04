Herrera ridiculiza a Iglesias, Gabilondo y a la ‘pistolera’ de Errejón: «Damas y caballeros, han llegado los cazafascistas»

El show de la izquierda y extrema izquierda para intentar rascar votos en la Comunidad de Madrid está generando más risas que respaldo electoral.

Pablo Iglesias lidera la campaña de la ‘amenaza fascista’, a la que se adhirieron el PSOE y Más Madrid. Una estrategia que, lejos de impulsar sus candidaturas de cara al próximo 4M, les sigue manteniendo hundidos en todas las encuestas publicadas.

El fracaso de politizar las amenazas de muerte recibidas por figuras de Podemos y PSOE lleva a Carlos Herrera a ridiculizarles durante su monólogo de este 28 de abril: “damas y caballeros, han llegado los cazafascistas”.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ ironizó sobre el nuevo ‘grupo de rescate’ formado por Pablo Iglesias, Ángel Gabilondo y la ‘pistolera’ de Más Madrid, Mónica García.

“Vamos por la calle buscando fascistas. ¿Dónde hay fascistas? Al metro, que seguro hay fascistas por cualquier parte. Está lleno Madrid de fascistas. Es una cosa tremenda porque ya sabe que fascista es todo el que no vota a Gabilondo según Sánchez. Ya no les digo según Iglesias y según María Pistolitas”, se choteó el reconocido periodista.

Sin embargo, Herrera dejó rápidamente el humor para recordarle a la izquierda y extrema izquierda española que si quieren buscar fascistas solo tienen que mirar hacia sus socios proetarras.

“Estás desesperado, estás desesperado, moñete. Estás desesperado porque no encuentras el sitio. Estás como un loco a ver a ver si… Dando palos aquí y all. Tú que no has condenado ni siquiera los atentados de ETA, fíjate, que esos han sido reales porque mira aquí lo de las balas, a ti no te han enviado las balas, las han enviado al Ministerio de Interior en un sobre, pero a otros se las han enviado a la nuca. A otros esas balas se las han metido en la nuca. Y los que han metido las balas en la nuca tienen un partido que les apoya, que les aplaude, que les comprende”.