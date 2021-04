La 'activista de la SER' insinúa a Gabilondo que está muy en fuera de juego en la campaña: "Su perfil no encaja..."

Este 29 de abril de 2021 le tocaba a Ángel Gabilondo en Hoy por hoy de la Cadena SER, entrevista al cargo de Àngels Barceló, la activista de la SER, –como la llamó Rocío Monasterio–.

Y si a Gabilondo le está pasando por encima la presente campaña electoral, pues hay que decirlo, aunque sea insinuándolo sutilmente…

Al candidato socialista apenas 24 horas antes le había pasado por encima Susanna Griso en Antena3, y solo hacía algunos días del cómico momento que protagonizó él mismo en el debate a seis en Telemadrid: «Yo le digo que yo no soy Sánchez, ¡soy Ángel Gabilondo y me presento yo!» Un genio el tipo…

Tampoco hacía mucho, ni una semana, que el propio Gabilondo se descubrió a sí mismo en el propio estudio de la SER diciéndole a Iglesias «Pablo, no te vayas…» ¡Todo muy penoso!

Así que en esta ocasión no iba a ser menos, y la periodista le hizo un par de preguntas lapidarias al protagonista, poniendo de manifiesto que en esta campaña electoral está más perdido que un pulpo en un garaje:

Gabilondo: Yo quiero defender valores democráticos y gastar nuestras energías en construir país, esto es lo que yo quiero hacer y estoy empeñado en esto. Este empeño es lo que yo presento como mi única acreditación.

Barceló: Con esta descripción que hace usted mismo, y que además conocemos, porque además los que hemos seguido trayectoria sabemos cómo es usted… Yo he tenido a veces la sensación de que en algunos momentos usted no estaba cómodo en esta campaña electoral, muy crispada, muy polarizada… He tenido la sensación de que su perfil no encajaba.

Gabilondo: Pero yo creo que no estaba cómodo nadie. Desde luego las personas que estén cómodas en ese ámbito no sé si están preparadas para este desafío… Estábamos todos incomodísimos por una serie de hechos concretos y que han conducido a que haya amenazas explícitas de muerte y que no han sido condenadas explícitamente.