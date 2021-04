Monasterio vuelve a señalar a Iglesias: «Entró en la SER gritando a los periodistas que me levantaran de la mesa»

Rocío Monasterio ha vuelto a retratar a Pablo Iglesias por su viral ‘espantada’ del debate de la Cadena SER.

La candidata de VOX quedó a ojos de la ‘progresía’ como la mala que no había condenado las amenazas al líder de Unidas Podemos y por eso este se marcho airado. Ella contribuyó a la polémica con sus ‘ánimos’: «Si eres tan valiente, levántate y lárgate».

Tiempo después, ella misma explicó algunos jugosos detalles de lo sucedido en el estudio de la emisora de PRISA con Iglesias en una entrevista con Mónica López en TVE.

Sin embargo, allí, con la animadversión de la presentadora, no pudo explayarse a gusto. Pero en la mañana de este 29 de abril de 2021 sí lo ha podido hacer en una entrevista en esRadio.

Monasterio ha ofrecido detalles de lo que no se oyó por los micrófonos.

Según la cabeza de lista del partido de Santiago Abascal, el de UP protagonizó ya momentos tensos antes de que comenzara el debate.

Entró en la SER gritando a los periodistas que me levantaran de la mesa

Ha denunciado Monasterio, que no tragó con esas actitudes.

«Iban listos si pensaban que me iba a levantar a las órdenes de Iglesias. Se fue con la cabeza gacha»

Y con Ángels Barceló, la moderadora, cogiéndole de la manita.

En una entrevista celebrada este lunes 26 de abril de 2021, la presentadora de ‘La hora de La 1’ ha arremetido contra la de VOX por lo sucedido el pasado viernes 23 de abril de 2021 en el debate de la SER, cuando Pablo Iglesias abandonó el plató de la radio de PRISA.

Monasterio ha desvelado el «numerito» que montó el candidato de Unidas Podemos antes de comenzar dicho debate, asegurando que entró a gritos contra los periodistas de la emisora.

Fue una entrevista tensa, donde la meteoróloga catalana se afanó en congraciarse con la izquierda. Monasterio no se inmutó porque, según ella, ya han condenado toda la violencia, en relación a las amenazas con balas que según Iglesias ha recibido en los últimos días. La política madrileña dijo que ella lo que deseaba es que también se condenara lo que sucedió con su formación en el mitin de Vallecas, donde varios militantes recibieron pedradas y latas de cerveza por parte de los ‘cachorros’ antifascistas.

Monasterio: Igual que condenamos la violencia, le pedimos a Iglesias que condene lo del mitin de Vallecas

Mónica López: Señora Monasterio, si se demuestra que las amenazas (de las balas) son reales, ¿se compromete a disculparse (con Iglesias)?

Monasterio: Yo no me tengo que disculpar porque ya hemos condenado toda la violencia, quien se tiene que disculpar son quienes pusieron en duda lo de Vallecas o justificaron las pedradas

Mónica López: Usted puso en duda lo de las balas

Monasterio: Yo puse en duda a este Gobierno. Yo lo que he hecho ha sido condenar la violencia y las agresiones a todos los partidos políticos

Mónica López: Abascal ha dicho que apesta a montaje de Podemos

Monasterio: El otro día Iglesias entró en plató gritando a todos los periodistas que él no iba a compartir plató con la extrema derecha. Amenazó a los periodistas de la SER con que no se iba a sentar conmigo. Yo lo que no iba a hacer es levantarme yo.

Mónica López: Usted llamó a Mónica García amargada. El señor Abascal dijo que Pablo Iglesias había lloriqueado

Monasterio: ¿Qué me llamaron a mí en la SER? Fascista, jeta, ultraderecha, esa parte la omite usted. El señor Iglesias entró en el plató diciendo que no se iba a sentar con fascistas. Lleva tiempo intentando que la SER nos vetase de ese debate. Tiene miedo a debatir con nosotros