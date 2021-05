Alsina hace una escabechina con Pepu Hernández (PSOE) por criticar a Andrés Trapiello por ‘revisionista’

Unas cuantas preguntas le han bastado a Carlos Alsina para destrozar a Pepu Hernández, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

Hernández, que en su día fue ‘héroe nacional’ por ganar como seleccionador el oro en el Mundial de baloncesto, ha quedado retratado y ha demostrado su incapacidad para el puesto que ocupa en la mañana de este 11 de mayo en ‘Más de uno’.

Todo vino por la concesión de la medalla del Ayuntamiento al escritor y columnista de El Mundo Andrés Trapiello.

Que Andrés Trapiello sea tildado de «revisionista» por el PSOE dice mucho acerca de dos cosas: de la deriva radical del partido y de la ignorancia/fanatismo con que se aplica la «memoria histórica». — Marcos Ondarra (@MarcosOndarra) May 11, 2021

Los socialistas madrileños, que habían votado en contra de la concesión a la ex alcaldesa Ana Botella, votaron en este caso a favor pero cuestionando que «se pueda premiar el revisionismo de la historia que él representa».

El PSOE y la medalla de Madrid. Alsina: “¿Pero qué objeciones tienen con las opiniones de Trapiello sobre la Guerra Civil?” Pepu Hernández: “No sé en qué punto exactamente estamos en desacuerdo con lo que dice en sus libros Trapiello.” Ignorancia y sectarismo.@MasDeUno — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 11, 2021

Tanta ignorancia y sectarismo sirvieron a Alsina para entrar con todo, dejando a Hernández en muy mal lugar porque no tenía ningún argumento solido para respaldar la posición de su grupo municipal.

Pepu ha mostrado claramente ante Alsina el por qué los madrileños no han votado al PSOE: porque no saben lo que hacen, lo que dicen… ni por qué lo hacen o dicen 🙂 https://t.co/boYJhpi4Bd — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 11, 2021

Conviene leer a Trapiello. — Borja Sémper (@bsemper) May 11, 2021

Pepu ni ha leído los libros de Trapiello

La entrevista fue un continúo balbuceo que evidenciaron las costuras del socialista. Y es que cualquiera que la haya escuchado habrá podido ‘observar’ que Hernández estaba pasando una auténtica travesía por el desierto:

Menuda empanada mental lleva Pepu Hernández y qué mal lo está pasando para justificar el veto a Trapiello. Que no pasa nada, Pepu, que abajo la inteligencia y que vivan el PSOE y las caenas. Si lo tenemos claro hace tiempo. — Cristian Campos (@crpandemonium) May 11, 2021

Cayetana Álvarez de Toledo alucinaba con que Hernández reconociera que desconocía «en qué punto estamos en desacuerdo» con lo que escribe Trapiello en sus libros, a pesar de que su grupo argumenta que el escritor hace un «revisionismo» de la historia que a la izquierda no le gusta. El propio literato reaccionaba al tuit de la ex portavoz parlamentaria del PP: «Exactamente. En este punto estamos».

«Para nosotros, revisionismo es que algo que estaba perfectamente aceptado ahora ya no lo está»

Pepu Hernández se presentó en su entrevista en Onda Cero criticando «el revisionismo» de Trapiello, «no solo por su posición sobre la Guerra Civil, sino por lo que está demostrando el Ayuntamiento de Madrid con las medidas sobre las placas de Largo Caballero o el cementerio de La Almudena».

Cuando Alsina le puso las declaraciones sobre Mar Espinar, compañera de Hernández, atacando al escritor por «revisionista», el locutor le remató:«Habrán votado a favor, pero muy a favor no parecen». Hernández no sabía como salir de allí y ha admitido que no estaba muy al tanto de las razones de su partido para ponerle pegas a esta distinción: «No sé en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello».