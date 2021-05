Reverte ametralla a Burque y los ‘buenistas’ de la SER por dar cancha con entusiasmo al «todes» y «niñes» de Montero

Lo llaman periodismo y no lo es.

Seguramente ‘Buenismo bien‘ sea uno de los programas más esperpénticos de la radio española. Es el mismo espacio donde ‘La Pistolera’ Mónica García perreaba en plena campaña electoral o Pablo Iglesias bailaba reggeaton para intentar captar el voto de no se sabe quién.

Al frente están los reconocidos ‘progres’ Quique Peinado y Manuel Burque.

En esta ocasión, han estado en boca de todo aquel al que le quede algo de sentido común por las escandalosas afirmaciones de una invitada de estas que oposita a un chiringuito del Ministerio de Igualdad de Irene Montero:

Se criticó mucho a Montero porque el otro día dijo «niñes» y la gente se ha vuelto loca, el lenguaje está vivo y cambia. Que se revisionen (sic) las cosas es bueno, a mí me da muchísima rabia usar siempre el masculino. ¿Por qué no podemos cambiar eso? Yo no digo que lo uses, ¿pero que lo critiques? Esa gente demuestra su pensamiento arcaico. La RAE no legisla, son 80 señores mayores que dicen lo que está bien y no. Me da mucha rabia que se critique el «todes», es algo que me quema por dentro. ¿Por qué molesta?