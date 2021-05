Herrera se mofa del Plan España 2050 de Sánchez: «Me como las uñas, es el documento que cambiará la Humanidad»

Carlos Herrera se ha mofado del Plan España 2050, que presentará Pedro Sánchez este próximo jueves 20 de mayo de 2021:

¡Qué nervios, señoras y señores! Me estoy comiendo las uñas, los dedos, voy a por el codo aproximadamente. Faltan solo 48 horas para conocer el documento que va a cambiar la humanidad. Pues como el alumbramiento de la Biblia o de los manuscritos del Mar Muerto. Es el Plan España 2050 de Pedro Sánchez. Solo quedan dos días. Eso no hay quien lo aguante. Esa tensión… ¿Cómo nos abrirá las puertas del futuro? Todo llegará.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ lleva dos días arremetiendo contra la última idea de la factoría Moncloa/Ferraz, Sánchez/Redondo:

Sánchez, de cara al 2050, oiga, largo me lo fiáis, lleva pactando con Otegi, Rufián, el PNV, establecer un proyecto de España lanzada al futuro, que me da la risa. Sánchez prepara la nueva entrega de Regreso al futuro, está en eso, tiene esto hecho unos zorros pero se ponen a alegrar lo de 2050. La Moncloa se ha montado un think-tank y se han puesto a reflexionar sobre qué será España en 2050. Pues con esos socios, España no será en 2050.

Iván Redondo ha publicado un artículo humorístico en El País donde nos viene a decir que nos vistamos de gala el próximo jueves porque Sánchez nos viene a iluminar el futuro porque él ya lo ha visto y ahí Redondo le ensalza como el amado líder.

Y lo equipara con Adolfo Suárez, no se corta. Redondo es un vende-mulas, porque dice que Sánchez les pidió que abandonara toda tentativa cortoplacista o partidista, jaja, ¿se cree que somos tontos el doctor Fraude? Si él es el más cortoplacista que nadie. Diseñará la España de 2050 con Igor el Ruso si hace falta. No teníamos suficiente con Vacunator que ahora tenemos a Futureitor, el pitoniso que vino a salvar la Humanidad aunque no sabe ni como llegaremos a final de mes»