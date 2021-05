Cárdenas acusa a Atresmedia de plegarse a Sánchez: «Desde Moncloa habían dado avisos»

Javier Cardenas culpa directamente a Moncloa y a Pedro Sánchez de su despido fulgurante de Europa FM.

El locutor catalán fue fulminado este lunes 24 de mayo de 2021 y será sustituido por Juanma Romero al frente de las mañanas de la cadena de radio musical de Atresmedia.

«Una vez que Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido, no lo ha hecho gratis»

Pero Cárdenas no se ha quedado callado y a través de Instagram ha dado su versión de los hechos: «(Mi despido) tan solo se aguanta por una decisión política», ha dicho el comunicador. «Hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Pero yo les dije que lo sentía mucho, pero que me habían fichado sabiendo cómo era y que os lo debía a vosotros«, ha comentado el ya ex presentador de ‘Levántate y Cárdenas’.

«Es evidente que, una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis. Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista».

Aunque Atresmedia ha hecho valer una cláusula en el contrato firmado entre ambas partes por las cuales podían poner punto y final a su vinculación si las audiencias bajaban (en cuatro años había perdido la mitad de sus fieles), como ha sucedido, Cárdenas también tiene una justificación para esto: «A pesar de que Europa FM ha cerrado un 30% de las emisoras, hemos sacado audiencias espectaculares».

El Gobierno socialcomunista compra con una ayuda multimillonaria la complicidad de las televisiones privadas

La denuncia de Cárdenas tiene miga, pues el pasado mes de marzo de 2020 ya denunciábamos que Sánchez y el Gobierno compraban con millones la «complicidad de las televisiones privadas».

En aquel entonces, en plena pandemia, no había dinero para mascarillas, los ancianos morían abandonados en los hospitales por falta de respiradores, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional tenían que trabajar sin protección y los sanitarios denunciaban al ministro Illa por no darles medios y dejarles a merced de la epidemia, pero el Gobierno socialcomunista aprobaba una multimillonaria ayuda financiera para las televisiones privadas.

Así lo anunciaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño el pasado 31 de marzo de 2020. Una frase llena de ambigüedades y donde evitaba hacer referencia a las televisiones en concreto, a ver si alguien no se entera:

Se da un tratamiento específico a aquellos sectores que tengan una enorme volatilidad en el ámbito del empleo o cuyo volumen de trabajadores pueda depender de una determinada prestación o evento como en el caso de las artes escénicas, cinematográficas o el sector audiovisual para poder recoger las especifidades de este y otros sectores

Los anglosajones lo denominan ‘self-fulfilling prophecy‘ y hace referencia al fenómeno sociopsicológico de alguien que predice o espera algo, y esta predicción o expectativa se hace realidad simplemente porque uno cree que lo hará, y sus comportamientos resultantes se alinean para cumplir esas creencias.

No han sido, en este caso, nuestros comportamientos, sino los de un personaje sin escrúpulos apellidado Sánchez, sus asesores y todo eso que se conoce como la ‘Brunete Pedrete’ mediática, integrada no sólo por Antonio García Ferreras, los gremlins de LaSexta, la cadena SER y El País, sino por una legión donde se mezclan convencidos e interesados.

Pensando en ellos, para asegurar su apoyo y tratando de mantenerse en La Moncloa a pesar de los miles de muertos e infectados, Sánchez premia a las televisiones privadas estatales con una ayuda ‘con carácter excepcional, que de entrada asciende a 15 millones de euros.

Al resto, los magnates de la prensa y medios afines, se les ha hecho llegar desde La Moncloa que están preparando un ‘plan ambicioso para todos‘, aunque este martes no se aprobaba.

La cifra de 15 millones, camuflada en consideraciones ‘tecnicas‘, como que la cantidad irá destinada a compensar una parte de los costes de las televisiones privadas estatales derivados de ‘mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria‘, el objetivo inmediato es comprar voluntades y el último ganar las próximas elecciones.