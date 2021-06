Álvarez de Toledo (PP) contesta a las críticas de Sostres a la manifestación de Colón: «Salvador prefiere comer en restaurantes»

Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho una encendida defensa de la necesidad de manifestarse en Colón en contra de los indultos que prepara el Gobierno.

Aunque en la tertulia de ‘Herrera en COPE’ había algún que otro tertuliano que mostraba sus críticas a esta manifestación, la ex portavoz parlamentaria del PP se ha mantenido firme.

Era el caso de Salvador Sostres, que argumentaba que: «Estar en la calle es una forma de letargo, y es una forma de hacer de Podemos. Y es una forma de hacer independentistas. Así se pierden elecciones.»

Salvador Sostres en Cope, argumenta qué a Colón sólo deben ir los convocantes… O sea qué me dice qué mi libertad me la Condiciona ud…

Pero la ‘popular’ no opinaba igual y tiró de ironía para achicar a Sostres: «Salvador es más sotisficado y preferiría comer en ‘Gresca’ que estar en la calle con el pueblo luchando por la igualdad. A mí me parece compatible. Estar en la calle es necesario e incluso obligatorio».

Cayetana Álvarez de Toledo: Sánchez está pidiendo que los españoles le indultemos a él. Estaba escuchando vuestro debate. Me gustaría hacer algún comentario sobre las manifestaciones, yo sé que Salvador es más sotisficado y preferiría comer en ‘Gresca’ que estar en la calle con el pueblo luchando por la igualdad. A mí me parece compatible. Estar en la calle es necesario e incluso obligatorio. El mayor aliado del separatismo es la resignación, el letargo de la España constitucionalista.

Salvador Sostres: Estar en la calle es una forma de letargo, y es una forma de hacer de Podemos. Y es una forma de hacer independentistas. Así se pierden elecciones.

Carlos Herrera: Un momento Salvador, es el momento de la entrevistada

Salvador Sostres: ¿Qué tendrá que ver un restaurante con una manifestación, es que es absurdo?

Cayetana Álvarez de Toledo: Si no mantienes el sentido del humor, no hay nada que hacer. Sobre las elecciones perdidas, en la época de Zapatero, cuando la derecha perdió las elecciones, se organizaban muchas manifestaciones en la calle, movilizaciones contra la negociación con ETA, y eso impidió una mayoría absoluta del señor Zapatero. Nos manifestamos demasiado tarde en Cataluña aquel 8 de octubre. Esa gran manifestación tardó 40 años y le regalamos la calle a los nacionalistas y se transmitió la sensación de que Cataluña era homogenicamente nacionalista. Y eso es porque no salimos a la calle antes. Hay que visualizar que muchos españoles piensan que estos indultos son un atropello y que condenan a Cataluña a seguir en el bucle identitario

Lamentable Salvador Sostres interrumpiendo a Cayetana cuando esta mujer estaba siendo entrevistada. Herrera debió moderar mucho mejor de lo que lo hizo y no permitir semejante bochorno. Sostres estás de más en la tertulia; yo firmo y me manifiesto donde YO quiera — Serendipity (@Serendi39955949) June 10, 2021

Carlos Herrera: Quizás esta gestión consigue reconducir las posiciones de Esquerra y que se calmen las aguas. Si todo eso funciona daríamos por bueno los indultos

Cayetana Álvarez de Toledo: Eso es lo que busca Sánchez. Junqueras y Sánchez se necesitan mutuamente. Sánchez le ofrece impunidad para mantener vivo el proceso. Lo que sí sabemos es que estas decisiones se toman a costa del constitucionalismo y en contra de quienes no pretenden echar a sus vecinos