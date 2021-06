Ramos se cabrea con De la Morena y este le manda a esparragar: «Tú no me vas a decir lo que puedo contar o no»

José Ramón de la Morena apura sus últimas noches como profesional radiofónico en activo.

Sin embargo, la recta final de su dilatada trayectoria, lejos de ser tranquila, le está dando algún que otro quebradero de cabeza.

Sergio Ramos está enfadado con José Ramón de la Morena por desvelar en ‘El Transistor‘ que según le habían contado en el Real Madrid a él, algunos agentes de otros futbolistas estaban recibiendo llamadas para no aceptar el recorte del 10% en sus contratos porque eso era para fichar a Mbappé.

«Ramos se enfada conmigo, me escribe un mensaje y me dice que eso no es cierto y me echa en cara que no lo haya contrastado con él», dice el de Brunete.

De la Morena asegura que le ofreció venir a su programa para que dijera eso mismo, y el defensa se niega: «Entonces no hace falta que salgas tú, yo diré que tú dices que es mentira», zanjó el locutor.

Como el aún futbolista del Real Madrid seguía sin estar por la labor, el periodista acabó por cabrearse él: «Eso sí que no, lo que yo diga o no diga ese es un tema mío, tú no vas a decirme a mí lo que tengo que decir o no. Tú me has dicho que eso es mentira. Si tu ahora no quieres que lo diga, tengo que sospechar que es verdad. Si es mentira, no tendrás ningún temor a salir y decirlo».

Sergio Ramos no renovará, salvo sorpresa, con el Real Madrid, y a partir del 30 de junio quedará libre para fichar por el club, teóricamente extranjero, que desee.