El público extremeño abuchea a Fernández Vara (PSOE) por justificar los indultos en el programa de Herrera

«Llevaba usted tiempo sin conceder una entrevista», le dijo Carlos Herrera a modo de saludo al presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara. Y viendo lo que sucedió, parece que volverá a pasar tiempo hasta que vuelva a hacerlo.

‘Herrera en COPE’ se emitía este 15 de junio de 2021 desde el Teatro Romano de Mérida. Allí había un numeroso público asistente. Llama la atención que el conductor del espacio no sacó al presidente extremeño el asunto de los indultos, que provocaron una numerosa manifestación el pasado domingo 13 de junio de 2021 en Madrid, quizá esperando que lo harían alguno de sus contertulios, como así fue.

Fue Jorge Bustos quién sí preguntó al dirigente socialista por los inminentes indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez concederá a Oriol Junqueras y los otros políticos catalanes que se pusieron al frente del golpe de Estado contra la Constitución.

Vara intento justificarlos a pesar de reconocer que en aquellos días del ‘procès’ él lo pasó mal porque «veía cómo intentaban trocear» la patria. Sus patéticas argumentaciones, a pesar de que en el pasado, como bien le recordaba el jefe de opinión de El Mundo, había cargado contra el perdón, despertaron la ira del público extremeño.

Otro tertuliano, en este caso Carmelo Encinas, intentó desesperadamente salvarle la cara al censurado Fernández Vara.

Bustos: Usted fue de los primeros que dijo que no se puede indultar a quien no quiere ser indultado. Pero cuando Junqueras escribió esa carta era un gesto que a usted le convencía. ¿Piensa que se han dado los pasos suficientes para hacerse merecedores del indulto?

Vara: Si esta fuera una pregunta para responder solo con un sí o un no mi respuesta sería una, pero si pido 30 segundos para contestar…no me gustan los indultos, yo lo pasé muy mal en aquel momento, porque estaban intentando trocear nuestra patria. El sentimiento de indignación lo comparto con tanta gente. Pero me pregunto, ¿podemos adivinar lo que podemos poner a nuestro alcance en el proyecto común? Yo lo que digo es que a mí los indultos pueden no gustarme pero puedo llegar a entender que se haga un esfuerzo para que no vuelva a ocurrir eso.