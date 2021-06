Moncloa y PRISA cierran filas: Sánchez premia a la SER por su apoyo a los indultos

Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista tras aprobar los indultos a los políticos golpistas al programa ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER.

Àngels Barceló y Josep Cuní han realizado una amable entrevista al presidente de Gobierno donde incluso ha habido tiempo para que el dirigente aporte su pronóstico para el partido que España juega contra Croacia este 28 de junio de 2021: «Gana España, creo que por 2 a 0 o 2 a 1″.

De esta manera, Moncloa ha premiado a la radio de PRISA por su apoyo a los indultos con la primera entrevista del presidente tras concederse la media de perdón a los dirigentes del ‘procés’, que acaban de abandonar la cárcel de Lledoners.

«Para restaurar la convivencia, lo útil es el perdón»

Sánchez volvió a defender los indultos y dijo que los habría llevado a cabo aunque no hubiera necesitado los votos a favor de ERC.

«El PSOE siempre ha abogado por devolver a la política esta crisis. Para restaurar la convivencia lo útil es el perdón. Es importante avanzar. El mensaje de los indultos se traslada al conjunto de la ciudadanía de que queremos avanzar y superar la crisis». «En un pasado fue la aplicación del artículo 155. Creo que ahora lo útil para avanzar en la solución de esta crisis es el indulto. Las medidas de gracia son convenientes». «Hubiese indultado igual con independencia de los votos de ERC».

Referéndum en Cataluña

El presidente socialista dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo pactado entre las dos partes dentro de la Constitución: «No se pide que cambien los ideales, pero sí respetar la legalidad democrática. Dentro de la Constitución hay muchas cosas que se pueden hacer. No se le puede pedir a la ciudadanía que diga si es española o catalana si siente las dos identidades».

«Los indultos no fueron solo por los políticos, sino por la ciudadanía catalana porque los necesitamos. Me gustaría que Cataluña dijera eso también a la parte no independentista», zanjó.

«En la ley cabría un acuerdo. ¿Por qué vamos a situarles el problema? Eso demostraría la incapacidad de la política. Si vivimos juntos, tenemos que decidir juntos. Lo realista dentro del diálogo es aproximarse en los puntos en los que estamos de acuerdo».

Política y periodismo afín: Sánchez se plagia a sí mismo y El País ya ni le corrige

El diario El País, cada día más rendido al ‘sanchismo‘, le ha cedido una tribuna al presidente de Gobierno para que explique y ceda su decisión de indultar a los políticos presos catalanes.

Sin embargo, eso no es la noticia. Lo llamativo es que, según se ha dado cuenta Arcadi Espada, Pedro Sánchez o alguien de su equipo se han dedicado a hacer un vulgar copia y pega de su propio texto, llegando a repetir dos párrafos exactamente igual. El periódico que lo publica ni se ha molestado en revisarlo ni mucho menos corregirlo. Qué dejadez la de unos y de otros.

El columnista de El Mundo explicaba el dislate periodístico y político de esta manera: