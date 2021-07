Historia de la radio: De la Morena se corta la coleta tras cuatro décadas ininterrumpidas

José Ramón de la Morena cerraba en la noche de este 30 de junio, día en el que finalizaba su contrato en Onda Cero, una trayectoria de cuatro décadas ininterrumpidas en la radio.

Para ello, el locutor dispuso un programa especial desde el estadio del club de sus amores, el Wanda Metropolitano.

Ha sido una carrera profesional brillante, de muchos años de liderato indiscutido desde que su ‘Larguero’ (en la SER) arrebatase a José María García, con el que compitió a cara de perro y posteriormente se reconcilió, el monopolio de la audiencia nocturna.

De la Morena es historia de la radio española y deportiva porque en los 90 miles de adolescentes, adultos y ancianos se acostaban con la sintonía de Benito Moreno y le hicieron ser el amo de las ondas en aquella franja. Eran otros tiempos y posiblemente era otra radio.

Su última etapa, ya en Onda Cero, emisora por la que fichó en 2016, puede que sea injusto de calificar como decepcionante pero sí fría, condenado al tercer puesto del escalafón, siempre por detrás de los dos gigantes, la SER y la COPE, en lo que para muchos debió significar un adiós que debió llegar antes.

Su última entrevista a Florentino Pérez, donde el de Brunete intentó salirse de las preguntas habituales de la actualidad del Real Madrid para escarbar en los más profundo del ser y de corazón del empresario fue mal entendida por muchos, que criticaron sus preguntas personales, algo que causó incomodidad en el presidente del Real Madrid.

Aunque España sigue viva en la Eurocopa, De la Morena no ha querido alargar su adiós a la espera de la evolución de los de Luis Enrique en el torneo europeo y se cortó la coleta, en argot taurino, un vocabulario que gustaba de utilizar como buen aficionado a los toros. Desde Periodista Digital le agradecemos las ocasiones que atendió con amabilidad a este medio.

«Pues este cuento se ha acabado», comenzó De la Morena su mensaje de despedida, donde procuró acordarse de todos aquellos de quién debía hacerlo.

Te voy a agradecer en el alma que me hayas permitido formar parte de tu vida en algunos ratos por la noche y que me hayas acompañado durante todos estos años. Yo intenté no decepcionarte nunca, porque a ti, que estás ahí, es a quien yo debo todo. Me permitirás que a la redacción de la Cadena SER y de Onda Cero les vuelva a dar las gracias, tuve la suerte de trabajar con los mejores y aprender mucho con ellos porque eráis muy buenos.

👏😍 Muchas gracias por todo lo que le has dado al periodismo deportivo y a la radio de este país 🤝🤗 Mucha suerte en el futuro y que te vaya lo mejor posible, @jrdelamorena pic.twitter.com/3jErC30Dws — El Larguero (@ellarguero) July 1, 2021

Pero me vais a disculpar si hago un agradecimiento para mi Carlitos Bustillo, porque han sido más de 30 años aguantándome y eso tiene mucho mérito Carlos, muchas gracias. El cielo ya lo tenías ganado por tus principios y por tus religiones, pero la tierra te la has ganado conmigo, incluido el Bernabéu y el Metropolitano juntos.

Yo no se que haré en el futuro, pero me ilusiona mucho el horizonte familiar y el horizonte de amigos cercanos que veo emerger, me transmiten paz, felicidad y algo haré, porque tengo una fundación que tengo que mantener y esta profesión ya me ha dado bastante más de lo que pueda necesitar nunca y algo debo devolver yo.