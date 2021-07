Losantos: «A esta izquierda asquerosa le molesta que Cantó haya defendido el español en Valencia»

Apoyo incondicional al departamento que Isabel Díaz Ayuso ha puesto en manos de Toni Cantó.

Visto el maltrato que está recibiendo el español en su propia nación de origen, el periodista Federico Jiménez Losantos rompe una lanza por la Oficina del Español y arguye que las críticas solo se deben a una izquierda que está a favorecer otros intereses.

En su editorial de este 2 de julio de 2021 en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) señala lo que en verdad le molesta a la progresía:

Les molesta que es un actor de éxito, con Almodóvar y que ha recibido muchos premios y no del rebaño comunista que es lo que acarrean habitualmente los titiriteros en los Goya . Toni Cantó nunca ha estado en los Goya defendiendo los genocidios comunistas. Les molesta muchísimo porque como es actor y es de Valencia tendría que ser de izquierdas y catalanista.

También se refiere Losantos a columnas que hay en el diario El Mundo este 2 de julio de 2021 y en las que no dejan en buen lugar a Cantó.

No le sorprende la de Antonio Lucas, pero sí la de su amigo Raúl del Pozo en la contraportada del rotativo de Unidad Editorial:

Hasta mi querido amigo Raúl del Pozo desbarra hoy de una manera penosa, aunque no de la manera criminal de Antonio Lucas. Naturalmente, querido Raúl, que el español se llama español. La lengua española es la lengua española. Que dijeran castellana o española no quiere decir que no sea española porque en todo el mundo es el español. Nosotros somos el tercer país en lengua española. El primero es México, que casi triplica nuesta población.

Esta izquierda de los Lucas y compañía es la que está prohibiendo el español en toda la provincia de Guipúzcoa. Ya no hay un solo colegio público donde se pueda estudiar en castellano o en español. Los Lucas, acostumbrados a los chiringuitos, porque hay ministerios donde se coloca a la querida del político, para ellos los ministerios y las direcciones generales son chiringuitos porque la gente asciende por méritos de cama y entiendo que los comunistas estén un poquito desajustados.