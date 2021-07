Carlos Herrera pone verde a la Conferencia Episcopal por su apoyo a los indultos del procés

De regreso Carlos Herrera del Camino de Santiago, este 5 de julio de 2021 vino con las energías renovadas la estrella de la COPE… Quizás con energía de más, pensarán algunos.

Y es que el periodista, que no se casa con nadie, fue absolutamente tajante en su editorial hacia la vergüenza de los indultos a los delincuentes del procés, y de paso, hacia los equidistantes, entre los que se pueden encontrar diferentes colectivos… Uno de ellos, la propia Conferencia Episcopal, dueña de la Cadena COPE:

Bueno, que sepan todos esos de la lista que luego el Gobierno estas cosas las olvida y lo que tenga que hacer en contra de los intereses de esos grupos lo seguirá haciendo.

Y algunos dicen; ¿no tendrá usted, Herrera, valor de hablar o subrayar o valorar la decisión que tomó la Conferencia Episcopal? Sí, claro que sí. Lo mismo que les digo a ustedes se lo he dicho antes a la Conferencia Episcopal, que es la propietaria de esta antena que no es mía, yo hablo en esta antena pero la antena no es mía. Con lo cual este tipo de problemas se solventan en interiores. Pero sí que es verdad que debo transmitirles exactamente lo mismo que les transmití:

Creo que ha habido buena voluntad pero defecto de enfoque, es claro que la Iglesia ha de hablar de perdón y de diálogo y de encuentro y la doctrina cristiana efectivamente contempla el perdón y sí… ¿cómo va decir lo contrario? Pero a mi manera de ver, eso adolece esa postura de dos cosas: una, que efectivamente la doctrina católica habla del perdón pero también habla de arrepentimiento, que ahí no se ha visto en ninguna parte, al contrario. Y bueno, propósito de enmienda, ni les cuento. Y segundo, que este no es un asunto entre dos posturas enfrentadas, es decir, no es una pugna política entre dos legitimidades que han llevado hasta el límite el roce de tal manera que… no, no, no. Esto es el enfrentamiento entre unos delincuentes y la ley y, entre unos delincuentes y la ley considero que nadie puede ser equidistante. Delincuentes con consecuencias que iremos conociendo a medida que pase el tiempo, porque lo próximo es que cuando lo intenten no van a estar solos porque van a tener al lado a un Gobierno que va a colaborar.