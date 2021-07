Carreño, en el alambre: marca el peor dato de ‘El Larguero’ desde 1993 y COPE le vuelve a superar

Manu Carreño vive su peor momento en la SER, emisora a la que regresó en el año 2016 para sustituir a José Ramón de la Morena al frente de ‘El Larguero’.

El presentador (Valladolid, 1969) ha despedido la temporada radiofónica con un malísimo dato en el EGM que le dejan en el alambre.

‘El Larguero’, el programa que con De la Morena fue líder indiscutible durante años, no solo no ha cedido el liderato a la Cadena COPE si no que además ha marcado el peor dato del programa desde el año 1993, según recoge la cuenta especializada de ‘Los Mediatizados’.

Eran los tiempos en los que precisamente De la Morena iniciaba la remontada que tan solo dos años después le permitiría superar al entonces rey José María García (abril de 1995).

Carreño ha tenido que conformarse con 671.000 oyentes, lo que significa un retroceso de 75.000 respecto a la anterior oleada, y el liderato se le aleja cada día más. Juanma Castaño tiene ya 825.000 y las diferencias se agrandan. El presentador vallisoletano aún no ha renovado su contrato -se encuentra estos días narrando la Eurocopa para Mediaset- y estos resultados le dejan en una situación cuanto menos incómoda dentro de la emisora de PRISA, que gobierna en todas las franjas menos en las deportivas.

@ellarguero necesita una renovación a fondo, de caras,formato y estilo. El modelo «Jose Ramón de la Morena» está agotado, y la COPE lo hace mejor. — Antonio Miralles (@antoniomiralle5) July 6, 2021

De la Morena, adiós sin honores

Precisamente, su antecesor en el cargo es también el otro protagonista de este EGM. José Ramón de la Morena puso fin a su brillante y dilatada trayectoria profesional el pasado 30 de junio pero su última etapa, desde que precisamente dejó la SER para fichar por Onda Cero, ha ido de más a menos y acaba en rotunda decepción.

‘El Transistor’ hace tiempo que dejó de presentar batalla a los dos grandes, COPE y SER, pero ha ido bajando paulativamente en audiencia hasta quedarse en tan solo doscientos mil oyentes.

Llama la atención que ni siquiera en la propia nota de prensa que Atresmedia Radio manda a los medios se hace mención alguna al de Brunete, que ha puesto punto y final a casi cuatro décadas ininterrumpidas de radio.

De momento Onda Cero sigue sin dar a conocer el nombre de su sustituto, que recibe una ‘herencia’ maltrecha y que tendrá mucho que mejorar para volver a hacer crecer la audiencia deportiva de su cadena.