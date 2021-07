Entrevista a Rocío Monasterio: «No he vuelto a la SER porque no he sido invitada»

Desde que Rocío Monasterio echara a Pablo Iglesias de la Cadena SER el pasado mes de abril de 2021, -y tuviera un rifirrafe con Àngels Barceló- la presidenta de VOX en la Comunidad de Madrid, no ha vuelto al estudio radiofónico.

En una entrevista concedida para el programa ‘La Segunda Dosis’ -espacio presentado por Alfonso Rojo– la portavoz madrileña de la formación que dirige Santiago Abascal reconoce que no ha acudido de nuevo porque no suele volver a los sitios en los que no ha sido invitada.

«Nosotros no odiamos, simplemente vemos que otros están equivocados y defendemos nuestros argumentos», expone Monasterio, y agrega que «es duro para la izquierda sectaria que quiere aniquilar a su adversario porque lo considera un enemigo».

Desde que se uniera a la formación en el año 2014, la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid ha protagonizado broncas con personajes de la izquierda como la candidata de Más Madrid, Mónica García o el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

Los comunistas siempre aprovechan los momentos de debilidad del pueblo para hacerse con el poder absoluto, no lo olvidemos. — Rocio Monasterio (@monasterioR) March 14, 2020

Ahora, reconoce Monasterio que sus ideas pueden convencer al votante de izquierdas, motivo por el que sienten «miedo» desde este sector. «Nos ven con fuerza», sentencia la de VOX.

«Convencemos a sus votantes y por eso, no quieren que vayamos a sus feudos (…) Hay que desmontar toda la ideología que trajo Zapatero».

En este sentido, sostiene Rocío Monasterio que el problema lo tienen «con aquellos que cuando llegan al poder gestionan las ideas de la izquierda».

«Hemos venido a confrontar al PSOE y Podemos y a conseguir que otros tengan esa valentía de desmontarles», afirma la diputada y añade que «veremos lo que hace el PP en los próximos meses en Madrid ahora que gobierna solo sin Ciudadanos«.

«Al PP les hemos dejado las manos libres para que nos demuestren que de verdad quieren hacer frente a la izquierda».

VOX quiere cerrar Telemadrid

Una de las primeras medidas de Isabel Díaz Ayuso al ser renombrada presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la presentación de la Proposición de Ley para modificar la regulación de Telemadrid y que lleva consigo el cese de la dirección.

Al respecto, adelanta Monasterio que VOX defiende cerrar el ente público, ya que «no podemos seguir gastándonos 78 millones» lo que supone «un dineral» en una televisión que no mantiene la «neutralidad» y que no se ha hecho para dar un «servicio público de calidad».

Y admite que el partido del que es portavoz se abstendrá. «Hace falta reducir el gasto público ineficaz en la asamblea, el sistema autonómico ha sido una gran máquina de generar gasto público ineficaz y chiringuitos».

En cuanto al auge de la derecha en Madrid, afirma Monasterio que su objetivo es que «no entre la izquierda en Madrid» y que «si no hubiera estado VOX», Ayuso no habría sido presidenta.

«VOX es el único partido que ahora pueden garantizar que no entren gobiernos de izquierda. Estamos aquí para quedarnos», concluye la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid.