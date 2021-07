Alsina, sobre Plus Ultra: «¿Por qué tanto interés en meter 53 millones a una empresa que sólo tiene un avión y deudas?»

Carlos Alsina ha hablado en su monólogo de este 23 de julio de 2021 sobre el rescate fallido de ‘Plus Ultra’.

Y es que el polémico rescate estatal de nada más y nada menos que 53 millones de euros a la aerolínea vinculada al chavismo ha metido en una ciénaga al Gobierno de Sánchez, al que la Justicia ha vuelto a dar un nuevo golpe.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha paralizado parte del polémico préstamo concedido por el Gobierno socialista a la aerolínea.

«¿Por qué tanto interés en meter 53 millones a una empresa que sólo tiene un avión y deudas?»

El locutor de ‘Más de uno’ resumía lo siguiente: «El gobierno encajó ayer un revés en el serial de Plus Ultra. La juez que lleva la investigación judicial, a raíz de las denuncias que presentaron PP y Vox contra el presidente de la SEPI, le ha hecho un nudo a la manguera y ha parado la inyección de millones. El pago previsto para la semana que, de 34 millones, queda en suspenso cautelarmente. Dice la juez que si está en duda que el rescate esté justificado, mejor parar antes de tirar por la borda el dinero. A lo que responde el gobierno que esto no es un desembolso, sino un préstamo, y que si ahora se le cierra el grifo entonces sí que se hunde y no hay forma de que devuelva lo que ya se la ha enchufado. Experiencia en rescates que nunca son reembolsados tenemos ya bastante en España.»

Y añadía:

Colea lo del rescate de la compañía aérea, los 53 millones de euros (dineral) enchufado a una empresa en demolición que el gobierno decidió que era estratégica y viable, o sea, imprescindible y susceptible de ser rentable, dos circunstancias que a día de hoy son, en el mejor de los casos, francamente cuestionables. Por qué el gobierno tiene tanto interés en meterle 53 millones a una empresa que sólo tiene un avión, muchas deudas, y no vuela

La juez María de la Esperanza Collazos ordenó suspender el préstamo de 34 millones de euros que el Gobierno PSOE-Podemos otorgó a la compañía chavista Plus Ultra como parte de su rescate.

El auto suspende “la entrega prevista para el día 28 de julio de 2021, a la empresa Plus Ultra de la cantidad concedida como préstamo participativo de 34.000.000 euros, con vencimiento en siete años”.

La medida supone un duro golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha visto cómo el Tribunal Constitucional echó por tierra su primer estado de alarma, así como se prevé que el Tribunal Supremo se pronuncie en contra del nombramiento de la exministra socialista Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

En esta causa están personados el PP y VOX como acusación popular.

Es importante recordar que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), otorgó 53 millones de euros a Plus Ultra (34 millones vía préstamo participativo y el resto como crédito ordinario) con cargo al fondo de apoyo a empresas estratégicas el pasado 9 de marzo.