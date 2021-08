Carlos Herrera: «El Gobierno Sánchez se dedica a ponerle faldas a las Matemáticas en vez de arreglar el problema de la luz»

Se ha convertido en el tema estrella. Mucho más a raíz de la ola de calor que vive España desde el 10 de agosto de 2021.

La subida del precio de la luz tiene alterado a todo un país, máxime cuando sus ciudadanos observan la pasividad del Gobierno Sánchez en este asunto.

Así que este 13 de agosto de 2021 el periodista Carlos Herrera, que hace buena la expresión ‘vacaciones Guadiana‘, se ha dejado caer por los micrófonos de ‘Herrera en COPE‘ para poner firme al Ejecutivo socialcomunista.

Asegura el director del programa matinal de la radio del micro azul que el gabinete de Sánchez puede responsabilizar a muchos elementos de la subida de la luz, pero que eso no son más que cortinas de humo y excusas de mal pagador:

El locutor estrella de la emisora episcopal acusa al Gobierno Sánchez de estar ejerciendo más de comentarista que de ponerse manos a la obra a buscar soluciones reales que alivien el auténtico coste que va a suponer para los españoles el recibo de la luz cuando acabe el mes de agosto de 2021:

Entre esas tonterías detectadas por Carlos Herrera está el desviar la atención con las ‘ocurrencias’ dejadas en la ‘ley Celaá‘:

Detalla Herrera que eso no es tan fácil y que, mirando el contexto actual, prácticamente no renta al ciudadano porque al final solo serviría para encarecer el producto final:

Pero eso no se puede hacer de un día para otro. Puedes hacerlo con aquellas a las que esté a punto de agotárseles la concesión. Pero es que eso no es más que el 3,5% de las empresas hidráulicas. Con lo cual, estas cosas de crear una especie de Caja Madrid de la luz lo único que conseguiría es que la cosa siguiera igual de cara en España, que destruyera empleo en el sector, que costara el doble, pero daría trabajo a toda esta patulea de políticos y de liberados sindicales que ya desplumaron en su tiempo la banca pública.

Remacha el director de ‘Herrera en COPE’ que la única escapatoria del gabinete socialcomunista es echarle el muerto al PP, al presidente ruso y se extraña de que aún Franco no haya entrado en la ecuación:

De un Gobierno sin luces no se puede esperar que se sepa manejar con el problema de la luz. Como ven ustedes, el otoño caliente al que se puede enfrentar este Gobierno de pollos sin cabeza no es cualquier cosa. Ahora le han echado la culpa a Rajoy y a Aznar, que es lo único que saben hacer. Ayer se la echaron a Putin. Lo que yo no entiendo es como todavía no han sacado a Franco. Pero tranquilos, que todo puede llegar.