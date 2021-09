La SER se la envaina y ficha a Escolar tras haberle despedido por sacar a Cebrián en ‘Los papeles de Panamá’

En abril de 2016, el entonces todopoderoso presidente del grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, fulminó al periodista Ignacio Escolar, director de eldiario.es, en represalia por las informaciones que le vinculaban a los papeles de Panamá.

El ‘capo’ del conglomerado mediático se ‘cargó’ a Escolar de la radio de PRISA, en donde colaboraba como analista los jueves en el programa ‘Hoy por hoy’. Precisamente es el programa matinal quién ha anunciado su vuelta cinco años después.

Esta es la confirmación de que Cebrián ya no pinta nada en la compañía y la SER, que sí paga a traidores, ha decidido recuperar a su tertuliano.

No es la única sorpresa para esta temporada. En parecida situación estaba el periodista Manuel Rico, jefe de Investigación del digital progresista infoLibre, que también regresa a la emisora, en concreto al programa ‘Hora 25’ que ahora presentará Aimar Bretos tras la marcha de Pepa Bueno a El País.

El propio Rico recordaba en su Twitter al otrora todopoderoso presidente de PRISA. «Durante años, hasta 2016, colaboré con el programa. Cebrián decidió entonces (con todo el derecho) poner punto final a aquella colaboración. Espero poder aportar en esta nueva etapa.»

La publicación de los conocidos como ‘papeles de Panamá’ por parte de laSexta y El Confidencial y que fueron reproducidas por digitales como eldiario.es causaron un seísmo en la izquierda mediática.

A Cebrian no le había bastado solo con poner a su servicio a toda la maquinaria jurídica y mediática del grupo PRISA para arremeter contra los medios que le han vinculado en los últimos días, tanto a él como a su exmujer, Teresa Aranda, con los papeles de Panamá.

Después pasó de emprender acciones legales a directamente cortar todas las cabezas que pueda, como los casos de Escolar y Rico.

Así se quejaba el director de eldiario.es de lo sucedido:

Las acciones legales que ha anunciado Juan Luis Cebrián contra eldiario.es, La Sexta y El Confidencial por publicar que la que era entonces su esposa aparece en los papeles de Panamá han hecho «incompatible» mi presencia en la radio de Prisa.

No puedo seguir en la SER y me temo que no seré el único periodista «incompatible» que sea purgado por esta decisión de Cebrián.