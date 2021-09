Carlos Herrera pone a escurrir a los empresarios que acudieron al ‘Aló Presidente’ de Sánchez: «Son una pandilla de pelotas»

Un acto diseñado a mayor gloria de ‘su persona’.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, inició el curso político con un ‘Aló presidente‘ a un grupo de empresarios que no tuvieron mejor cosa que hacer un 1 de septiembre de 2021.

El jefe del Ejecutivo pasó de soslayo por los principales problemas que acucian a España y a sus ciudadanos y se dedicó a realizar anuncios como la subida del salario mínimo interprofesional y que supone un incremento de entre 12 y 19 euros.

Carlos Herrera sacudió de lo lindo no solo a Sánchez, sino también a esos empresarios que se dejaron engatusar por el presidente. El de ‘Herrera en COPE‘ los llamó «pandilla de pelotas» en su editorial de este 2 de septiembre de 2021:

Pedro Sánchez realizó ayer su reentré a la temporada política. A él, al contrario que a Aznar en Quintanilla de Onésimo y Zapatero en Rodiezmo , más que un baño de multitudes, le gusta más un baño de élites. En el Congreso no. La temporada no se inicia en el Congreso porque ahí es muy desagradable, te encuentras a la oposición. En las multitudes este tampoco puede ir. No puede ir adonde haya más de cinco personas porque se encuentra con abucheos.

Carlos Herrera resumió en una palabra lo que fue la intervención de Pedro Sánchez, «insustancial»:

Sobre el aumento del precio de la luz y la falta de medidas para atajar el mismo, el periodista de COPE recordó como el propio presidente tenía en su momento grandes ‘soluciones’:

Volvió a fulminar a los empresarios que jalearon la subida del salario mínimo interprofesional anunciada por Sánchez:

Y destacó el papel de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, por no acudir al evento sanchista:

¿Quién no aplaudió? Garamendi, porque rechaza dicha subida y no asistió al acto. Y Garamendi acertó al no acudir porque representa a los empresarios y a los autónomos de España que no tienen la suerte de ser invitados a los actos del presidente del Gobierno, pero que tienen que lidiar con las consecuencias de los anuncios como la de la subida del salario mínimo. Aumentar costes laborales a las empresas que han sufrido la recesión en este año largo es a veces obligar a las empresas a tener que prescindir de los trabajadores.