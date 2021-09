Iglesias se estrena en la SER con alfombra roja en la noche en la que se jactó de «tutear» al rey Felipe VI

La Cadena SER estrenó ‘El Ágora’ en ‘Hora 25′ con el estreno de Pablo Iglesias como tertuliano en la radio de PRISA, que estuvo acompañado por la ex vicepresidenta Carmen Calvo y el ex ministro de Exteriores García Margallo.

A Iglesias, el mismo que huyó de ese mismo estudio durante un debate electoral para las elecciones autonómicas madrileñas previo enfrentamiento con Rocío Monasterio de VOX, se le puso una alfombra roja. Conocidas eran sus opiniones sobre el control de los medios en el pasado, ahora se limitó a reconocer que su aspiración era intervenir en esta tertulia para intentar influir en las opiniones de los ciudadanos

«Los medios de comunicación son los que dan marcos para ayudar a pensar a miles de personas, cualquiera que tenga vocación política sabe que lo que escuchamos es determinante para ayudarnos a pensar. Esta tertulia era una oportunidad de hacer algo distinto, supongo que los tres estamos comprometidos a huir del griterío. Eso no habla bien de la situación política de España

Carmen Calvo, a su lado, añadió que:

Hace tiempo que me di cuenta que estar en un cargo público te suministra un aprendizaje privilegiado y no te pertenece enteramente a ti, te lo ha otorgado un sistema y te lo ha otorgado los ciudadanos. Creo que tengo un plus de obligación de lo que he aprendido y trasladado. Lo que haya podido acumular en las tripas de las instituciones puedo ayudar a entenderlo. Se nos ha convocado a pensar antes que hablar.

El periodista Manuel Jabois añadió más pompas de jabón con sonido de violín de fondo: «Estas tres personas no tendrán posiciones, tendrán opiniones. Son tres personas informadísimas. Los periodistas no tenemos el mismo acceso a la verdad que estos tres políticos. Por respeto a los oyentes, nos darán luz a asuntos que sí saben y ellos no. Este país necesita discutir mucho, pero necesita discutir mejor.»

Tuteo al rey Felipe

Antes de comenzar el debate, el nuevo presentador de ‘Hora 25’, Aimar Bretos, que sustituye esta temporada a Pepa Bueno, quiso saber si sus invitados preferían ser tratados de usted o de tú.

Calvo ha explicado que ella tiene querencia por el “usted” e Iglesias ha aprovechado para contar su anécdota. El de Unidas Podemos ha explicado que la primera vez que se reunió con Felipe VI le preguntó si prefería el “de tú” o el “usted”. “Y el rey me dijo: ″No no, de tú’. Y desde eso siempre nos tratamos de tú”, ha desvelado.

Margallo reaccionó de inmediato: “Tú siempre vas tres pasos por delante. Yo en mi vida he tratado al rey de tú”. E Iglesias ha insistido de nuevo: “Yo pregunté y él me dijo de tú”.