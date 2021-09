Luto en esRadio y Libertad Digital: muere la joven periodista Elia Rodríguez en un accidente doméstico

Luto en el grupo Libertad Digital: la joven periodista radiofónica Elia Rodríguez, voz habitual de la emisora esRadio, ha fallecido este miércoles 8 de septiembre de 2021 en un accidente doméstico. El grupo para el que trabajaba ha precisado que Elia, de 38 años y nacida en Segovia, sufrió una caída en su domicilio.

Elia Rodríguez estuvo vinculada a esRadio desde el nacimiento de la nueva emisora de Federico Jiménez Losantos.

Directora y presentadora del magacín Es la mañana de fin de semana, ha sido también durante todos este años la voz de los toros en esRadio, en Es Toros. También fue todos estos años la voz de El Corte Inglés en Es la Mañana de Federico.

Tanto el sector taurino como los oyentes y compañeros han manifestado su dolor en las redes sociales ante tal trágica noticia. Descanse en paz.

Cuando unos te dan la espalda, siempre hay personas buenas, aquellas que te miran de frente y confían en ti.Gracias Elia Rodriguez por tu amistad, por confiar en mi, por las risas en la radio, por permitirme formar parte de el equipo de @findesradio Te has ido demasiado rápido.😢 pic.twitter.com/X2ftL3eaiB

No me puedo creer que no te volvamos a escuchar contándonos las ofertas de El Corte Inglés y alegrándonos los fines de semana. Una persona extraordinaria y genial compañera. Te querremos siempre Elia Rodríguez. pic.twitter.com/0cu5TieMmy

— Miguel Ángel Pérez Rodríguez (@miguelpr83) September 8, 2021