Losantos: «¿Pedirán perdón Podemos, el psicópata de La Moncloa o J.J. Vázquez por acusar a la derecha de la falsa agresión al gay?»

Se le ha hundido el chiringuito a la progresía política y mediática.

La confesión del gay supuestamente agredido el 5 de septiembre de 2021 en el barrio madrileño de Malasaña asegurando que en realidad fue todo consentido, producto de una sesión de sado, ha echado por tierra el circo que tenían montado los Jorge Javier Vázquez, Pedro Sánchez e Irene Montero de turno.

Federico Jiménez Losantos, en su editorial en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) de este 9 de septiembre de 2021, salió con toda la artillería para poner de vuelta y media a toda esa izquierda que pulula en el arco político y en los medios de comunicación por señalar al PP y VOX como promotores de una agresión que nunca tuvo lugar:

Se preguntaba el director de ‘Es la Mañana de Federico‘:

Y detalla que algo así ya sucedió en las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid:

La mentira base la vimos en la campaña de Madrid, culpar a la derecha en general y a VOX en particular de lo que realmente le hacen a la derecha en general y a VOX en particular los de la izquierda que denuncian. ¿Recuerdan ustedes las balas de sobre que le mandaron a Pablenín de Galapagar ? ¿Y luego la navaja que le mandaron a una ministra de medio pelo, de estas de todo a cien? Pues todo era mentira.

Detalla Losantos como ahora la izquierda ha vuelto a capitalizar la falsa agresión al gay para culpar a la derecha:

Llevaba dos días Jorge Javier Vázquez echando las tripas fuera porque decía que ya no se puede vivir en Madrid, que grupos organizados, seguramente de VOX, claro, asaltan a los gays, los desnudan, los apalean en grupos de encapuchados y les graban en el culo la palabra ‘maricón’.

Y remacha con la confesión del joven que echaba por tierra el discurso de la izquierda político-mediática:

Y va el chico y dice que en realidad se metió en un juego sadomasoquista con dos tíos y para que en realidad su novio no sospechara, no le viera la marca en la parte posterior-inferior, dice que se inventó lo que querían oír los medios. Hay que ver cómo se lanzaron todos de cabeza. Y los que han mentido como bellacos, han calumniado a la derecha, han injuriado a VOX, han escupido al alcalde de Madrid, ¿se la van a envainar, van a pedir perdón, van a decir ‘hemos mentido porque somos unas ratas sectarias que no podemos vivir sin el odio que le tenemos a la derecha’? ¿Lo harán las hordas podemitas? ¿Lo hará el psicóptata de La Moncloa?