Carlos Herrera: «Es asqueroso que Sánchez y Marlaska permitan la exaltación de odio con el homenaje al etarra Parot»

Está que se le llevan los demonios.

Y lo cierto es que no le falta razón.

A poco más de 24 horas para que se celebre en Mondragón (Guipúzcoa) el homenaje al sanguinario etarra Henri Parot, el 18 de septiembre de 2021, a Carlos Herrera se le vienen a la cabeza un torrente de interrogantes.

Nadie, en su sano juicio, puede entender que se permita una marcha de 31 kilómetros para recordar y denunciar los 31 años que lleva encarcelado.

En su editorial de ‘Herrera en COPE‘ de este 17 de septiembre de 2021 no puede entender el papelón que está protagonizando la Audiencia Nacional.

Recuerda que esta instancia lleva una semana de aúpa.

Primero, rechazando que fuera ilegal el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio del Interior.

Y ahora dando carta blanca, nunca mejor dicho, a la performance para ensalzar a Parot:

Critica Herrera la postura del magistrado:

Dice que él no puede suspenderla porque no puede presuponer que el aquelarre etarra vaya a enaltecer el terrorismo ni a humillar a las víctimas. Y además dice que como los convocantes lo que buscan es la paz, la concirdia y la reconciliación, hay que creerles. Es decir, los mismos que a estas alturas no han condenado el terrorismo y llevan un año humillando a las víctimas con homenajes públicos a etarras, van a hacer una marcha de 31 kilómetros por los 31 años que llevaba en la cárcel ensalzando a un terrorista que estaba condenado a 4.000 años de cárcel por barbaridades como el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.