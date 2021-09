Carlos Herrera: «Sánchez no tiene problema en visitar dos veces La Palma, pero no se le vio el pelo por los hospitales durante la pandemia»

Sigue el drama instalado en La Palma.

La Isla Bonita continúa siendo prácticamente el único punto de interés informativo en España desde la tarde el 19 de septiembre de 2021 cuando estalló el Volcán de Cumbre Vieja y alteró por completo la vida de los habitantes de la zona y de todo el territorio insular.

Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenía que viajar a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York tuvo que alterar su agenda para visitar primero La Palma y conocer de primera mano cuál era la situación a la que se debía hacer frente.

Con unas primeras valoraciones sobre el terreno, el dirigente socialista retomó su agenda estadounodense hasta este 23 de septiembre de 2021 en el que vuelve a la isla canaria para acompañar a los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, para dar su respaldo a esos ciudadanos que lo han perdido absolutamente todo.

Ese segundo viaje del presidente del Gobierno socialcomunista a La Palma le ha servido a Carlos Herrera para propinarle un severo estacazo.

Y no es que el director de ‘Herrera en COPE‘ esté en contra de la visita de Pedro Sánchez al territorio afectado por la devastación del volcán. Todo lo contrario.

Lo que Herrera afea al jefe del Ejecutivo es que sí vuelva al mismo lugar donde, afortunadamente, no hay que lamentar pérdidas humanas, pero en cambio no se dejase ver por los hospitales cuando la pandemia por el coronavirus hizo verdaderos estragos en su primera ola, con decenas de miles de fallecidos:

Recalca Herrera que el presidente del Ejecutivo tampoco fue quien trajo el Covid-19 a España, pero que la diferencia es que en la parte en la que sí tenía responsabilidad, en la gestión sanitaria, su papel fue el de un político negligente:

Y es que él sabe que en esto del volcán a él no se le puede culpar. Tampoco él se inventó el bicho ni trajo aquí el coronavirus. Pero a los hospitales no acudía porque, aunque no lo quiera reconocer, en el fondo sabe que la gestión durante los primeros meses de la pandemia fue negligente. Además del desprecio a los miles de fallecidos que no contabilizó en las listas oficiales. Él aprovecha ahora para venderse como un presidente cercano que está con los afectados.