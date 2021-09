Carlos Herrera: «No va a ser sencillo ver sentado a Puigdemont en el banquillo»

Es la noticia que ha vuelto del revés la actualidad política.

La detención en la isla italiana de Cerdeña a última hora del 23 de septiembre de 2021 del prófugo Carles Puigdemont marca, sin duda alguna, la agenda informativa.

Carlos Herrera arrancó este 24 de septiembre de 2021 desde los micrófonos de ‘Herrera en COPE’ analizando con profusión este acontecimiento y echando un jarro de agua fría a quienes celebraron su próxima entrada en prisión.

Afirmó que son muchas las incertidumbres sobre lo que pueda pasar con el político secesionista:

No es fácil hacer un pronóstico con la detención de Puigdemont. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que han ejecutado la euroorden de busca y captura, incorporada a un registro, que es donde van a parar esas euroordenes. La orden de detención estaba vigente gracias a la perseverancia de Pablo Llarena, que nunca dejó sin efecto esa euroorden. Y toda Europa sabe eso, aunque es verdad que hay países como Francia que hace poco no la ejecutaron y no le detuvieron cuando estuvo allí por las dudas que le generaba por su inmunidad como parlamentario europeo.