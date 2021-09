Antonio David Flores, en el programa de Jiménez Losantos: «Lo de ‘Sálvame’ no es telebasura, es telesangre»

Se dice que es de bien nacidos el ser agradecidos.

Y una clara muestra de este aserto es lo que hizo el 24 de septiembre de 2021 el exguardia civil Antonio David Flores.

Nada más conocer su aplastante victoria contra la productora de ‘Sálvame’ (Telecinco), La Fábrica de la Tele, llamó al programa de Federico Jiménez Losantos para contar con detalle no solo las buenas noticias judiciales, sino también para agradecer el apoyo que el director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) le había brindado durante todos estos meses.

El ex de Rocío Carrasco no dudó en abrirse por completo durante su llamada al programa de esRadio:

Me apetecía llamaros y dar la enhorabuena. Os habéis posicionado a favor de la verdad, habéis combatido la injusticia, la que se ha cometido aprovechando una lacra social que hay que se ha televisado y convertido en un show. Y esa injusticia la habéis combatido a capa y espada. Ya no solamente soy yo, la gente detrás mía. Estoy feliz porque se ha hecho justicia. El primer día del documental fue muy duro. Muy duro porque me pareció todo muy injusto. Para mí fue sinceramente un golpe bajo, un golpe sucio que yo sabía lo que iba a provocar y me hizo mucho daño. Aún no estoy recuperado siquiera y espero que el tiempo cure mis heridas.

Antonio David Flores confesó a Jiménez Losantos que él era consciente cuando fue llamado para trabajar en ‘Sálvame’ a lo que se exponía:

Sinceramente, el día que entré a trabajar sabía donde entraba a trabajar y con quién iba a trabajar. Esto no ha cambiado mi opinión sobre muchas personas que trabajan ahí y sobre todo de la gente que realmente no aparecen, los que ponen el dinero. Y después de haberlo vivido y sufrido, me sigo manteniendo en la opinión de que son mercenarios. No es telebasura, es telesangre.

Y definió de esta guisa a los propietarios de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid:

Son personas que que no aparecen en ningún sitio y tienen un patrimonio que la gente se escandalizaría del dinero que tienen en la cuenta a base de hacer daño y sangre y destruir familias.

Flores avanzó que no va a conformarse con esta victoria judicial, que él seguirá pleiteando para que, como reza el clásico, cada palo aguante su vela:

Iremos a por a cada uno de esos que se han sentado en los platós hablando libremente. Que sepan que hay una responsabilidad que está en los juzgados, no en la tele, y a cada uno los voy a llevar al juzgado. Esto es el primer golpe, a partir de aquí van a venir muchas más. No les voy a perdonar a ninguno lo que me han hecho, y cada una de esas personas van a ir al juzgado.

Para Federico Jiménez Losantos, la cuestión quedó rápidamente sustanciada:

Hubo un juicio paralelo, un despido improcedente y la intromisión de los políticos en una situación cuya toxicidad ha trascendido a los medios del corazón, pero que la productora ha intentado a toda costa hacer espectáculo.

Y puso un nombre sobre el tapete, el director de ‘Sálvame’, David Valldeperas, que incluso llegó a prohibir que se hablase en el programa de Ana Rosa Quintana, compañera de Telecinco. Y todo porque la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ obvió desde el minuto cero hablar de la controvertida ‘docuserie’ de Rocío Carrasco:

¿Acaso eres el dueño de la cadena? Una cadena con problemas de audiencia por vuestra culpa, porque sois unos chulos. Estamos hablando de una sentencia que afecta directamente al programa y los espectadores tienen derecho a saber qué ha pasado.

Lo que sí se teme Losantos es que ahora que la Justicia ha dado un revolcón a ‘Sálvame’, ahora se va a ir desde Telecinco a por la protagonista de la ‘docuserie’: