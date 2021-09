Iglesias, Calvo y la SER relacionan derecha y auge de la prostitución mientras España camina hacia el abismo

‘Hora 25’ abrió su ‘Agora’ con el salvaje testimonio de una víctima de trata que ahora es activista por los derechos de las mujeres. Esta mujer exige a los Gobiernos que no regulen la actividad sexual, como ha ocurrido en algunos países europeos, porque los Estados se convertirían en ‘agentes proxenetas’.

«Esto es una sacudida tremenda», aseguraba Aimar Bretos, dando paso enseguida a Pablo Iglesias, que venía de liarla en RAC-1.

Nuestra izquierda demostró que aquí si tenemos que abordar un tema lo haremos a lo grande, es decir, nada que regular pudiendo abolir: «Hay que pasar de lo teórico a lo práctico En 1995 un Gobierno socialista eliminó del código penal la «tercería locativa» para impedir que un dueño de un local donde se ejerce la explotación se lucre, en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el delito de proxenetismo haciendo casi imposible que se pueda perseguir

Y llegados a este punto, metió la cuña a favor del Ministerio de Igualdad que ¡oh sorpresa!, dirige Irene Montero: «Ahora este Gobierno prepara una ley de Libertad Sexual y la lleva el Ministerio de Igualdad: hay que darles alternativas a las prostitutas que desean dejar de serlo y que no sean expulsadas si no son españolas. Esa ley va a por los proxenetas, porque es una industria que genera 5 millones de euros al día, al día.»

Carmen Calvo también demostró que estaba en su salsa: «Hace unos años escribí en El País que los prostíbulos eran Guantánamos de cercanías»

Mi partido es abolicionista, esto no es una profesión, sino la esclavitud más antigua de la Humanidad. El foco hay que ponerlo en los puteros, en los hombres que consumen prostitución y los datos son aterrorizadores. Hay chicos jóvenes que consideran esto entretenimiento y ocio y estamos hablando de derechos humanos básicos de las mujeres. No es sostenible ningún discurso de regulacionismo

MIGUEL BARROSO, la MANO QUE MECE LA CUNA EN PRISA y el fichaje de PABLO IGLESIAS

García-Margallo, que ejerce de comparsa en este aquelarre de los lunes en la SER, dijo que este tema «era complejo» y que él no era «un experto»: «Sé que han tenido contactos con mi partido y…». En ese momento Calvo saltaba: «sí sí con Cuca Gamarra». Pero claro, allí no había nadie como tal que defendiera al PP. «El proxenitismo hay que castigarlo», dijo el ex ministro de Exteriores, «pero la duda es qué haces con aquellas mujeres que ejercen libremente y por cuenta propia. ¿La abolición aumentará la prostitución clandestina?», se preguntó.