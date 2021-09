Losantos y Abascal firman la paz tras condenar VOX el escrache a Libertad Digital: «Asunto zanjado»

Pese a llegar la sangre al río, parece que Federico Jiménez Losantos ha firmado la paz con VOX y con Santiago Abascal o al menos una tregua en una guerra que no beneficiaba a nadie.

Tras denunciar que el partido derechista no había condenado la concentración que se produjo frente a las puertas de su empresa, el líder de VOX lanzó un mensaje inequívoco en una entrevista en otro programa de esRadio, ‘La Noche de Dieter’.

«El que se dedique a la coacción, las amenazas, los escraches no tiene sitio en Vox. Quien no respete la libertad de las personas para hacer lo que quieran con su salud, no tiene sitio en VOX», declaraba Abascal.

«El que amenace a alguien por su posición sobre las vacunas no tiene sitio en Vox», ha concretado sobre las polémicas que han protagonizado en los últimos días personas que se presentaban como miembros o votantes de su partido. Abascal ha asegurado que «si detectamos eso no tardaríamos en actuar a través de nuestros órganos internos».

Federico Jiménez Losantos responde a Santiago Abascal: «Asunto zanjado»

Tras desahogarse el día anterior, Jiménez Losantos apareció visiblemente más calmado este 29 de septiembre de 2021 en relación a este asunto:

«más vale tarde que nunca»

«Amigos, pero más amigos de la verdad”, ha dicho el director de Es la Mañana de Federico, dejando claro que por su parte quedaba «el asunto zanjado»