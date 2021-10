Herrera: «Sánchez utiliza la Abogacía del Estado para que Laya y Puigdemont se vayan de rositas»

Carlos Herrera ha denunciado que el Gobierno está utilizando a la Abogacía del Estado para que ni González Laya ni Carles Puigdemont, protagonistas jurídicos de este 4 de octubre de 2021, supongan un problema.

«El denominador común de las dos cosas es la abogacía del Estado, porque en ambos casos, la abogacía del Estado ha sido empleada por el Gobierno para que sean dos asuntos se queden como están», ha comentado el locutor de ‘Herrera en COPE’ este 4 de octubre de 2021.

Herrera encuentra en ambos casos ‘vasos comunicantes’:

Es decir, que la exministra González Laya se pueda ir de rositas tras haber permitido ella o quién le manda ella que Brahim Galhi entrara en España de forma irregular, con identidad falsa sin pasar el control fronterizo y sin ponerlo al servicio de la Justicia que le reclamaba, y que Puigdemont siga libre -como el sol de la mañana que cantaba Nino Bravo-. ¿Qué le conviene a Sánchez en los dos casos? Planteésmoslo así, primero que la ministra no se vea acorralada y le diga al juez, ‘pues mire usted yo dejé entrar a Señor porque el presidente del Gobierno me dio el visto bueno porque como usted comprenderá pues yo no estoy tan loca como para montar esa operación sin el visto bueno de mi presidente’. Ahí Sánchez podría tener un problema.

Reina en el ambiente la sensación de que estos están más tranquilos que un 8 acostado y aquí, también, trabajito fino corrió a cargo de la abogacía del Estado porque trasladó, sin tener competencias para ello, a la Justicia europea que la euroorden de Pablo Llarena, que es la euroorden por la que pide la detención y traslado a España de Puigdemont estaba desactivada y no solo eso, ahora en Moncloa se dedican hacer de menos a Llarena, presentarlo como alguien que ha perdido las formas porque ha vuelto enviar una carta a la juez italiana diciendo que la orden está activa, que yo este tío lo busco.