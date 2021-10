Fulminados: El chistecito contra los judíos pone de patitas en la calle a los dos presentadores de la SER

A la calle.

Una semana después del chistecito de marras sobre los judíos y el Holocausto, termina de manera totalmente inesperada el programa ‘La lengua moderna’ de la Cadena SER.

Aunque Héctor de Miguel, conocido con el absurdo sobrenombre de Quequé, se ha afanado en asegurar este 4 de octubre de 2021 que ha sido una ruptura pactada, hay una relación causa-efecto clarísima. El 1 de octubre de 2021, su colaboradora Valeria Ros completaba su particular ‘hazaña’:

«Quiero buscar un judío, que me gustaría porque es un tío con el que voy a viajar mucho, aunque lo único que no me mola es que voy a engordar, porque no cocinan al horno, todo frito».

El intento de justificación de los presentadores

¿Qué es lo que ha pasado? Sea como fuere, parece que hay que fiarse muy poco de lo que dicen los propios presentadores.

De Miguel empezó a justificarse asegurando que nadie les echaba, aunque era su propia compañera, la autora de la ‘broma’, quién le corregía: «bueno sí, un poco…«. Primer gol en contra. El ‘humorista’ (a cualquier cosa se le llama así) pasó entonces a utilizar la técnica del adiós pactado, algo difícil de creer, pero esa es al menos su versión. Fuentes internas de la SER han desvelado a PD que había un malestar creciente por el chiste sobre el Holocausto de Ros.

A las 19.00h en nuestro canal de Youtube, último programa de la Lengua Moderna. Nos despedimos tras siete temporadas y 124 episodios con una edición muy especial de 98 minutos de duración. Dadle una última alegría final a @HectordeMiguel y @VALValeriaRos. pic.twitter.com/Y5ut8RBRey — La Lengua Moderna (@lalenguamoderna) October 4, 2021