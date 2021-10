Herrera ironiza sobre la aparición de Guardiola en los ‘Papeles de Pandora’: «¡Tanta sensibilidad social!»

Carlos Herrera se ha referido a la presencia de numerosas personalidades en los conocidos como ‘papeles de Pandora’. Uno de ellos es Pep Guardiola, el actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. El entrenador catalán usó sociedades offshore para evitar impuestos, todo un ejemplo de «sensibilidad social», algo que ha denunciado el locutor de COPE.

Bien es sabido que Guardiola no es ejemplo de nada. Hace ganar -no siempre- a un equipo de nombres y de fichajes a cual mas millonario, y su postura política de los últimos años ha sido la secesionista ahora que ya no juega. Cuando vestía de corto, sin embargo, se ponía la camiseta de España el primero.

«El caso más divertido, viniendo como viene de un apóstol de lo políticamente correcto, es el de Guardiola»

Según laSexta, Guardiola fue titular de una cuenta en una entidad bancaria de Andorra mientras dirigía el F.C. Barcelona y hasta 2012, cuando decidió acogerse a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy, pocos meses después de abandonar el banquillo culé.

Herrera no ha dudado en masacrarlo: «En las últimas horas hemos tenido una nueva entrega de esas grandes exclusivas mundiales que consisten en hacerse con los datos de compañías dedicadas a la evasión fiscal. Y vuelven a aparecer muchos personajes conocidos que han intentado sortear algunas de esas responsabilidades.»