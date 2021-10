Carlos Herrera vapulea a Pablo Iglesias: «¡Gandul, memo, analfabeto!»

Absolutamente sembrado en este día de la Hispanidad, 12 de octubre de 2021, Carlos Herrera desde la antena de la Cadena COPE.

Una jornada festiva para la mayoría de españoles, que no quiso sin embargo perderse frente a su micro Herrera, para poner muy claros algunos conceptos aprovechando precisamente la fiesta nacional y contra alguien muy dado al insulto en esta festividad: Pablo Iglesias.

Y es que el podemita participa directamente de esta deriva que, como definiría Ignacio Camacho, es una «regresión desesperanzada» española liderada por esa izquierda republicana, independentista, odiadora de España.

Para muestra un botón, y el del casoplón de Galapagar vino a decir la imbecilidad sonora de que por qué Felipe VI se había puesto ese nombre de Rey… Lo hizo en un acto de Podemos el 10 de octubre, aprovechando el ruido que montaría en puertas del 12-O.

Por suerte para todos, Herrera se quedó muy a gusto:

Hoy es el día para el memo. Los memos y los idiotas revisionistas, hoy tienen su fiesta nacional por excelencia. Ayer, Pablo Iglesias diciendo del Rey que cómo se le ocurre ponerse de nombre Felipe VI, continuación de Felipe V, que fue el que liquidó el gobierno catalán de entonces. Este tipo, además de gandul -que es lo que es-, porque esto se soluciona consultando un poquito la historia, sabiendo, exactamente, qué fue el Decreto de Nueva Planta y qué significó contra determinados feudalismos en la Cataluña de entonces.

Pero tampoco sabe que claro, aquí, si uno se llama Felipe y es Rey pues se pone el que le toque, no se puede llamar Filiberto Pablo. Pero, bueno, ya le digo, además de gandul, además de memo, este individuo es analfabeto y ha sido vicepresidente del Gobierno de España y, ahora, va por ahí dando prédicas y siendo contratado en tertulias escuchándose mucho, fatuo y engolado y, supuestamente, citando autores minoritarios para parecer más culto, pero no cuela chavalote. No cuela.