El vídeo que deja con ‘el culo al aire’ a Àngels Barceló: de censurar los pitos a Sánchez a ser “democráticos” contra el PP

Un vídeo de apenas 19 segundos dejó con ‘el culo al aire’ a Àngels Barceló.

La presentadora de ‘Hoy por hoy’ en Cadena SER mostró este 13 de octubre su rechazo a los abucheos y pitidos recibidos por Pedro Sánchez durante el inicio del desfile militar del 12 de octubre. Incluso, intentó deslingar las muestras de rechazo (constantes en sus apariciones públicas) con la figura del líder del PSOE, al afirmar que tales reproches son «abucheos a la democracia».

Incluso, recordó lo que ya sucedió con el anterior líder del Ejecutivo socialista, José Luis Rodríguez Zapatero: «Abucheo e insultos cuyo destinatario es siempre un presidente socialista. Empezó la lamentable tradición contra José Luis Rodríguez Zapatero. Se puso en pausa durante la presidencia de Mariano Rajoy y ha vuelto, con más fuerza, con Pedro Sánchez».

«Los abucheos y los insultos no son al presidente del Gobierno, son a la democracia. Y la grandeza de la democracia está en la construcción de la pluralidad y en la aceptación de las reglas del juego, no siempre gana quien queremos, pero quien gana es quien nos representa y quien no lo entienda tiene un problema».